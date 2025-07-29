王思佳老公爆「還在用交友軟體」！網驚：IP都在紐約 她火速回應了

▲王思佳與老公Joe一舉一動都備受關注。（圖／翻攝自王思佳臉書）



圖文／CTWANT

王思佳2016年嫁給華裔美籍老公Joe，結婚至今7年婚姻，Joe一度還爆出並非豪門、職業成謎，如今又有網友在小紅書上爆料，在交友軟體「Bumble」上滑到Joe，地點顯示在紐約，英語、華語皆通，好巧不巧當時Joe人正巧在紐約，還在限動打卡，也讓網友直呼：「真的假的？」、「結婚了還用交友軟體？」

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▲小紅書上有網友表示在bumble上滑到王思佳老公Joe。（圖／翻攝自小紅書）



該名網友表示，她人在紐約打開交友軟體，沒想到意外滑到Joe，並將交友軟體上顯示的資料Po上網，包括Joe在世界各地旅遊的照片，像是跟巴黎鐵塔合照、紐約街景等，5張照片全都與Joe上傳到IG社群上的照片相符，貼文一出後引起網友熱烈討論。

▲王思佳老公Joe人正巧就在紐約，還在IG限動打卡。（圖／翻攝自小紅書）



然而網友也有兩派說詞，一派質疑「是盜圖吧？都跟IG上的一樣」，另一派則表示「有那麼巧嗎？盜圖就算了，連IP地點都一樣在紐約」、「她老公連職業都不公開了，盜他圖的意義是什麼？」也認為結婚的人怎麼還玩交友軟體。

王思佳以名媛形象在演藝圈發展，一路走來敢說敢言風格引來不少關注，先前她才因買假包、泰國賣房事件遭網友起底，另一半Joe職業也跟著被網友挖出，疑似做司機、保鑣，並非豪門。當初王思佳也跳出來霸氣護尪，對另一半職業保密到家，並稱：「從沒說過嫁豪門。」

有趣的是，王思佳當初帶假包上節目，風波也是在小紅書上延燒，如今又在小紅書被爆老公用交友軟體，看來小紅書上的粉絲對王思佳十分關注。

對此王思佳透過經紀人表示：「感謝關心，已經詢問過先生，這個帳號並非他本人，是假帳號盜用他的公開圖片。網路交友詐騙多，請大家小心求證。」

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