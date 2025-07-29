歐弟二婚不到1年爆婚變！　3原因鬧分居…爭吵聲大到鄰居都聽見

▲歐弟和圈外人二婚不到1年，就傳出已經分居，婚姻狀況疑似出了問題。（圖／翻攝自歐弟IG）



圖文／鏡週刊

歐弟（歐漢聲）去年8月登記再婚，沒想到才過不到1年，就爆出他跟新婚妻子的關係生變。有鄰居指出，曾聽過歐弟和他老婆大吵，之間關係惡化到目前兩人已分居，分住上下層樓；據悉，跟這任老婆交往沒多久就先有後婚的歐弟，因為個性多疑、善妒，鼾聲又如電鑽般擾人，結果讓自己的第二段婚姻再起波瀾。

2021年時，歐弟和前妻鄭雲燦結束7年婚姻，恢復單身3年後，到了去年8月和圈外女友登記結婚，並生下了三女兒「波波」，看似揮別了過往的陰霾，但他和新婚妻子的婚姻狀況卻爆出了問題。

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▲從為數不多的照片中可以看到，歐弟（左）的二婚妻（右）相當年輕漂亮。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）

有鄰居向本刊透露，其實歐弟新婚後不久，就沒跟二婚妻住在一起，而且傳到同社區的人都知道；如今歐弟自己住一層樓，而現任老婆和小孩一起住在另層樓。這奇妙的情況，也讓鄰居議論紛紛，畢竟新婚不久應該還算蜜月期，怎會就疏離到這個地步？而且也曾有人爆聽到夫妻爭吵的聲音，種種跡象難免令人懷疑歐弟的婚姻出狀況。

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