歐陽靖獨養4歲兒「打算跟他聊生父」　新醬告白：我媽什麼都會

記者蔡宜芳／綜合報導

女星歐陽靖在2020年和日籍攝影師男友登記結婚，同年就生下兒子新醬。然而，夫妻倆因疫情分隔兩地，婚姻僅維持兩年就結束，歐陽靖事後也坦言和男方的關係並不健康。她28日透露，自己打算在今年父親節和4歲的兒子聊聊有關生父的事情，也很好奇孩子的反應。

▲歐陽靖獨力撫養兒子新醬。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖在限時動態表示，兒子新醬現在已經夠大了，應該可以稍微理解關於生父的事情，「當然不可能會說對方的不是，但會解釋為什麼分開的原因。」歐陽靖認為，最重要的是，讓新醬知道自己的生父是做什麼工作的人、長相如何等基本認知，她也坦言不確定新醬會有什麼樣的反應，希望外界能給予祝福。

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歐陽靖也提到，在去年的父親節，學校有舉辦父親節活動，當時新醬告訴老師：「我沒有爸爸…可是我有媽媽跟阿嬷！」活動中，兒子還手作了一個父親節領帶裝飾，卻在上面畫了媽媽擦著紅色口紅的模樣，並驕傲地說：「我的媽媽很厲害！她什麼都會！」童言童語令人備感溫馨。

▲歐陽靖計劃要和兒子聊生父。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）