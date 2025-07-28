台男團進軍韓國首例！　SEVENTOEIGHT「苦練1技能」驚艷韓媒

▲ SEVENTOEIGHT宣佈正式在韓國出道。（圖／天空娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

男團SEVENTOEIGHT在歷經近四個月的韓國集訓後，特別選了與團名英文同諧音的「728」這天發行韓文單曲專輯，並於同天在首爾當地舉辦出道SHOWCASE，成為首支登上韓國舞台的台灣男團，現場更公布了粉絲名稱「EECH」象徵「一起」，隊長麒文表示：「從現在開始，SEVENTOEIGHT跟EECH，一起前進吧！」

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▲▼ SEVENTOEIGHT展現苦練多時的韓文。（圖／天空娛樂提供）



現場更展現苦練多時的韓語聽說能力，全程一小時活動皆用韓語受訪， 六人靠著每日上課3小時與老師對話及拍攝自我介紹影片來增進聽力及校正口音，流利的韓文令全場韓媒驚艷，團員JAGGER柏佑還在活動上化身為「低音擔當」，用渾厚聲線高喊「사랑해요（我愛你）」跟全場示愛。

六人坦承：「最怕不是新歌舞蹈呈現，反而是怕現場韓文聽力及應對出狀況！」為此他們除了集體失眠、狂冒痘，成員王學駿更坦言：「半夜做惡夢夢到自己在台上忘詞落拍，醒來後心臟跳個不停！」而EXXI义翔則苦笑說：「只多吃一口就跳繩燃脂，就是希望體態看起來更加完美！」

學駿也分享收到父母越洋簡訊：「我們永遠是你最驕傲的粉絲。」讓他瞬間眼眶泛紅，而 EXXI义翔則表示每天收到鼓勵訊息，「就像他們一直陪伴在我身邊」，其中「舞擔忙內」D’OM的家人特別親飛韓國力挺兒子，更成為「家人應援代表」為男孩們加油，讓全員收獲滿滿鼓勵與肯定，也為現場增添溫馨氛圍。

