蕭煌奇8月美西開唱！　搶先曝光嘉賓竟是「超大咖歌后」

▲蕭煌奇將前進美西開唱。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王蕭煌奇將於8月9日於洛杉磯近郊的 Yaamava Resort & Casino at San Manuel（高山賭場渡假村）豪華劇院，舉辦「你是我的眼」20週年演唱會，也創下出道至今的重要里程碑，蕭煌奇開心表示：「能夠跟美西的朋友分享演唱自己20多年來創作的一些膾炙人口的歌曲、還有寫給別的歌手耳熟能詳的歌曲、親自唱給大家聽是非常開心的一件事，希望到時候能在台下能聽到大家的熱情跟歡呼，也希望大家喜歡我輕鬆的互動聊天、欣賞我的地獄梗！」

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▲▼蕭煌奇將邀請萬芳擔任嘉賓。（圖／華納音樂提供）



此次演唱會也特別邀請萬芳作為演出嘉賓，蕭煌奇提到：「過去在男女對唱的橋段中，我就很喜歡選〈愛情限時批〉來唱，這次可以透過主辦單位邀請到原唱一起演出是我的榮幸。」此外，他更透露一直非常欣賞萬芳的演唱風格，也曾在個人演出上詮釋過〈新不了情〉等萬芳的經典歌曲。而蕭煌奇與萬芳其實早在幾年前就有過合作的經驗，這次再度攜手演出，讓他感到特別開心與期待。

蕭煌奇分享上次來到洛杉磯是與黃小琥一起參與拼盤演唱會，當時不忘趁空到處走走，這次他得知剛好會遇上棒球選手大谷翔平的比賽，因此也期待有機會到現場親臨熱血的氛圍。蕭煌奇更笑說每到一個城市都不忘發掘當地美食，並且分享道：「印象最深刻的應該就是知名的美式漢堡店In-N-Out Burger了；我在得知這趟美西之旅後，第一時間就跟同事說記得要排進行程裡。」

