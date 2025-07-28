具俊曄暴瘦「每天去金寶山陪愛妻」！　S媽心疼發聲：他太愛熙媛了

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）2025年2月初於日本離世，時隔5個多月，家人仍深陷在喪親之痛。具俊曄甚至遭到網友目擊在金寶山現身，深情守在愛妻墓地身旁，除了人明顯瘦了一圈，甚至幾乎風雨無阻報到，舉動令人心疼。對此，岳母S媽也透露，有關心具俊曄，心疼說：「真愛傷心也傷身！」

▲S媽心疼具俊曄 。（圖／翻攝自S媽臉書、beef_0201授權提供）

27日就有網友載客人到金寶山給大S獻花，原來還擔憂找不到墓地在哪，後來在一個轉彎看到一個男的坐在墓地中央，仔細一看竟是具俊曄，「他很客氣的跟我們說謝謝你們，說真的我看到他的身影就感覺到滿滿的哀傷，我很難想像說一生摯愛突然離開的痛苦！」畫面曝光後，讓大批粉絲感到心疼，希望他能早日走出傷痛。

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具俊曄據傳每天到金寶山陪伴愛妻，坐在大S墓地前也被目擊在看愛妻生前畫面，甚至離去時還會親吻墓碑。根據《三立新聞網》報導，S媽表示有持續關係具俊曄：「有關心他，感恩，他太愛熙媛了，真愛傷心也傷身！」

▲具俊曄狀況令外界擔憂。（圖／翻攝自大S微博）

事實上，同樣未走出傷痛的S媽，多次在社群吐露心聲，也求助外界給予幫助，更深受失眠之苦，無助喊：「我的老天爺啊！救救我，我需要睡一覺！」在今年大S離世百日適逢母親節當天，她公開家人合影，心碎表示：「今年的母親節雖然令我心痛，我女婿具俊曄因爲思念熙媛日益消瘦，還有女婿Mike每次貼心的安排，我還有2個兩個孝順的女兒，我一定要堅強起來，也許不是立刻。」字句令人心疼。

▲S媽至今也未走出傷痛 。（圖／翻攝自S媽臉書、具俊曄IG）