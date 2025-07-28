「鼻子莫名變大」竟是長罕見腦瘤！日女星冒4症狀確診　緊急開刀救治

記者田暐瑋／綜合報導

日本知名搞笑團體「ガンバレルーヤ」成員淑子（よしこ）坦承罹患罕見疾病腦下垂體腺瘤，最初並未察覺病情，只是在圈內前輩提醒下注意到鼻子變大，就診後發現腦部長了腫瘤，立即進行手術。

淑子表示，最初並未察覺異樣，某天在圈內前輩提醒下，注意到鼻子變大，誤以為只是單純身材變胖，然而，開始出現鞋子變緊、四肢浮腫等症狀，左眼上方又出現強光刺入般的異常感，這才警覺不對勁，前往眼科檢查。初步檢查未發現異狀，但在經紀人建議下接受詳細的全身健康檢查，最終確認腦部中央有直徑約2至3公分的腫瘤，診斷為腦下垂體腺瘤，並立即進行手術。

▲淑子（よしこ）長腦瘤。（圖／翻攝自IG）

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手術後，淑子的身體逐漸恢復正常，鼻部與四肢浮腫消退，視力也有所改善，但下巴骨骼因激素影響增生，至今仍未完全恢復原貌，進食時需仰賴門牙咀嚼，她回憶罹病期間曾在綜藝節目錄影時因視野變窄未察覺道具，才真正意識到視力問題的嚴重性。

日本神經外科醫師清水暢裕表示，腦下垂體腺瘤多為良性，但仍需長期追蹤治療。該疾病可能導致女性未懷孕卻分泌乳汁、生理周期停滯等內分泌失調症狀，甚至出現骨骼增生、體型異變等問題。淑子透露，手術前檢查顯示生長激素分泌異常旺盛，導致她在病情期間反而覺得體力增強，跑步速度加快，與腦下垂體分泌類固醇激素異常有關，類似運動員服用禁藥的狀態，該病在日本已被列為特殊疾病，女性患者比例高於男性，發病原因未明。

▲淑子（よしこ）長腦瘤。（圖／翻攝自IG）

