《全知讀者》台灣票房5天狂掃3千萬　安孝燮：一度想放棄當演員

記者吳睿慈／台北報導

南韓電影《全知讀者視角》自23日在台上映後，氣勢如虹，強勢奪下南韓首週票房冠軍，台灣票房部分截至27日為止，短短5天內狂掃新台幣3100萬元票房，強勢登頂台灣年度最賣座韓片寶座。安孝燮人氣飆升，但其實過去曾歷經低潮期，一度想過放棄當演員。

▲安孝燮一度想放棄當演員。（圖／采昌提供）



《全知讀者的視角》是安孝燮出道多年來的電影首演處女作，開啟他的演藝生涯新篇章。不過安孝燮自認個性極度內向，本身不喜歡出風頭，雖然是演員，卻非常害羞，對陌生人感到不自在。因此在學習演技的過程中，比其他人更常碰壁受挫：「為了當演員，我首先要克服自己的個性，那是最痛苦的部分。」因此在接到本片演出邀請之前，他一度考慮是否要放棄當演員。

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▲安孝燮為了詮釋角色刻意不照鏡子。（圖／采昌提供）



安孝燮覺得演戲很有趣，但始終難以適應拍攝現場的環境，就在他苦惱之際，前輩韓石圭對他說：「孝燮啊，演戲很好玩吧？但如果演得好，那會更好玩哦。」這句話成為他人生的轉捩點：「前輩這句話真的深深打動了我。那一刻，重新燃起我對演戲的渴望。」正值那股即將熄滅的火焰再度被點燃之際，他收到了本片提案，也因為不想錯過，因此緊緊抓住了這個機會。

▲《全知讀者視角》台灣票房5天狂掃3100萬。（圖／采昌提供）



而他在電影裡飾演「平凡上班族」，為了展現角色特質，安孝燮在拍攝期間幾乎不照鏡子，故意選用較暗的粉底，服裝也特別挑選寬鬆過時款式，力求貼近角色的質感，為打造「金獨子」而努力。《全知讀者視角》全台熱映中。