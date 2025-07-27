玉女歌手一度淪拍三級片！形象大傷退圈「54歲凍齡現況曝光」

記者劉宛欣／綜合報導

曾在80年代紅極一時的香港女歌手甄楚倩，因唱腔酷似樂壇天后梅艷芳而聲名大噪，憑藉1988年的經典歌曲《深夜港灣》成為不少樂迷心中的「玉女偶像」。然而她後來轉型走性感風格，甚至挑戰三級片演出，戲路大變。2001年她未婚產子後便淡出幕前，選擇過著低調平靜的生活。近日，有粉絲在社群曝光甄楚倩慶生照片，再度引發討論。

▲甄楚倩是80年代紅極一時的玉女歌手。（圖／翻攝自Facebook／甄楚倩 Yolinda Yan）

根據港媒報導，照片中可以看到，甄楚倩身穿藍色襯衫，抱著鮮花與眾人合影，氣色看來相當不錯。儘管年過半百，她的外貌依舊保養得宜，皮膚緊緻、神采奕奕，身形也保持苗條纖瘦，讓不少網友驚嘆「完全不像54歲」。她雖長年未出現在螢光幕前，卻仍與部分忠實歌迷保持聯繫，偶爾也會參加舊識的聚會。2023年她就曾現身梅艷芳生前好友連炎輝的40周年晚宴，引發熱議。

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▲甄楚倩54歲近況曝光。（圖／翻攝自小紅書）

甄楚倩原名俞瑞兒，1987年參加亞洲電視舉辦的《未來偶像爭霸戰》而嶄露頭角，因聲線與梅艷芳相似，在樂壇迅速打開知名度。後來她跨足影壇，參演過多部電影。1993年，她選擇退出樂壇從商，卻在金融風暴中滑鐵盧，不得不重回演藝圈。人氣不如當年，她為求轉型決定接演王晶監製的三級片《滿清十大酷刑之赤裸淩遲》，全裸演出引起話題，但也讓她跌入人生低谷。

談及當年的風波，甄楚倩曾坦言，拍攝三級片期間情緒極度低落，甚至一度染上毒癮，形容那段時間「像走了一回地獄」。如今的她早已遠離演藝圈風波，虔心修佛，生活重心轉向心靈成長與家庭。雖然已不再活躍於公眾視野，但她的名字與歌曲仍留在許多粉絲的記憶中。