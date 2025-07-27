告五人壓軸獻唱！　基隆浪曲嘉年華「吸6萬人朝聖」商家驚人營業額曝光

記者孟育民／台北報導

今（7/27）晚，基隆浪曲嘉年華將繼續揚起基隆海港樂音，天團「告五人」更將壓軸演出，還將施放長達360秒的高空煙火，為夏夜增添璀璨浪漫氛圍。由第一屆愛嶼搖滾校際大賽冠軍「單先生＆Varsam」揭開序幕，隨後有演歌雙棲才子「李玉璽」、饒舌新秀「PIZZALI」、靈魂歌姬「家家」、嘻哈人氣王「高爾宣OSN」等實力派歌手接力演出。基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀表示，基隆浪曲嘉年華首日就湧入超過6萬人次，攤商營業額突破百萬元，希望將優秀的藝人歌手都帶來基隆表演，也帶動地方商機。

▲告五人今晚將擔任基隆浪曲嘉年華壓軸軸嘉賓。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

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▲昨晚開幕人潮眾多 。（圖／基隆市政府提供）

告五人表示：「這次新專輯中的歌曲《依著光》是在基隆首唱，希望我們能一起隨著旋律搖擺！對廟口夜市的熱鬧很有印象，非常期待來到基隆！廟口的小香腸是我們每次去的必點！就連晚上拍MV也都會特地去買。」家家則表示：「今天會演唱新專輯《你給我的》當中，大家很喜歡的歌曲，也會帶來經典曲目，對基隆的印象就是漁港海產美食，特別喜歡蛤蜊湯！」

▲家家預告表演內容 。（圖／基隆市政府提供）

這次活動有回饋基隆市民可以憑身份證領取市集折價券，身為在地基隆人的「單先生＆Varsam」分享，基隆有許多融合當地海洋元素的創意美食，表演完會拿著折價券去逛逛市集。單先生更特別推薦私房景點：「大坪海岸有奇特的岩石地貌以及美麗的海岸線，還能看到美麗的日出，是我們尋找靈感以及放鬆身心的秘密基地。在地美食的話很推薦安樂區的連記蚵仔麵線肉圓，那裡的蚵仔鮮甜美味，炸的肉圓也非常好吃，是我從小吃到大的好滋味。」