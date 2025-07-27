34歲黃寅燁穿制服無違和　I人靠酒變熟「找鄭彩娟、裴賢聖小酌」

記者吳睿慈／綜合報導

韓劇《偶然成為家人》改編自陸劇《以家人之名》，由黃寅燁、鄭彩娟、裴賢聖主演，本劇雖是改編劇，但導演拍出韓版的味道，黃寅燁更透露由於3位主演都是內向型I人，靠著小酌一杯增進情感，而現年34歲的他坦言穿上制服的時候，總想說「這是最後一次」，但只要劇本出色、能傳達好的訊息，就沒有拒絕的理由，現實中，鄭彩娟和裴賢聖都是20多歲，「我要比他們付出更多努力才能扮演高中生」。

▲黃寅燁（左起）、鄭彩娟與裴賢聖都是I人，笑言靠喝酒增進情感，讓彼此變親近。（圖／東森提供）



劇中三人的感情如同家人一般，黃寅燁透露：「我們MBTI評分都是I型，非常內向，一開始相處很尷尬，隨著我們一起玩耍聊天，彼此的興趣愛好也變得相似，瞬間就變得親近了。我們三人經常聚在一起，去遊樂園玩、一起吃晚餐，甚至和導演一起小酌。」，笑言酒精能讓人變得更加坦率，因此透過喝酒增進情感。

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▲鄭彩娟在劇中有兩個寵愛她的哥哥。（圖／東森提供）



鄭彩娟飾演的妹妹「尹珠媛」，被兩個「妹控」哥哥寵上天，看似少根筋，內心卻懂得替家人著想，認為與家人共進晚餐比美好的未來更重要，就像太陽般溫暖著身邊的人。鄭彩娟透露導演在拍攝前看了她的Vlog，對於她的角色有很多感受，希望可以在劇裡面看到現實中的自己。談到劇集看點，「一開始是家庭題材，後來慢慢加入愛情戲，從家人變成戀人的過程令人心動，雖然可能看起來有些衝突，但實際上充滿了讓人心跳加速的元素，題材很吸引人，我也很努力演出。」。

▲裴賢聖有「小朴寶劍」之稱。（圖／東森提供）



有「小朴寶劍」之稱的裴賢聖以《金秘書為何那樣》出道，之後演出《機智醫生生活》系列、《我們的藍調時光》等作品受到關注，可謂韓劇圈裡極具潛力的新生代男主角。這次在《偶然成為家人》飾演「姜海俊」是原版《以家人之名》二哥賀子秋角色，劇中裴賢聖與黃寅燁總被仰慕他們的粉絲包圍，而鄭彩娟則被女生們視為眼中釘，一幕鄭彩娟意外落水，裴賢聖見狀隨即脫下球衣幫對方擦拭，展露暖男一面，儘管裸身場面吸睛，卻被嫌棄汗味重，相當爆笑！

談及角色，裴賢聖表示：「海俊不是親生兒子，父親卻對他視如己出，為了得到眾人的喜愛，總是展現出一副陽光少年的模樣。我想好好表現出外表光鮮亮麗、但內心痛苦的角色，海俊愈正向，觀眾就會覺得他愈可憐。」。裴賢聖以細膩演技刻畫角色與家人間的複雜情感，不論是樂觀正向的開朗形象，亦或是令人心碎的哭戲橋段，都讓觀眾彷彿置身其中，他也因演出《偶然成為家人》人氣飆高，社群追蹤數更是翻倍成長。

▲黃寅燁外貌凍齡，34歲的他穿上校服也不違和。（圖／東森提供）



被問到《偶然成為家人》與《以家人之名》有何不同，導演金勝浩表示：「雖然是翻拍作品，我們在劇中融入了韓國的生活文化，並充分展現了韓國演員們的魅力和特質，希望他們的故事能引起全球觀眾共鳴。」。金勝浩更形容三位主演：「黃寅燁擁有像大海一般寬廣的內心，鄭彩娟像花朵般充滿能量，而裴賢聖則如雨後天晴般帶來陽光的感覺。」《偶然成為家人》28日起週一至週五晚間9點在東森戲劇40頻道全台首播。