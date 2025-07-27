INFINITE張東雨認證：台灣記者很多E人！　還原伏立挺身訪問實況

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體INFINITE出道屆滿15周年依然超高人氣，成員張東雨於26日在台北CLAPPER STUDIO一連舉辦兩場個人FAN-CON《CONNECTION》，他帶來多首經典曲目，也入境隨俗、翻唱華語歌曲，更演唱個人全新創作〈Checkmate〉，從酷黑神秘到火辣性感的造型，全場換了一共4套服裝；有趣的是，他聊到來台受訪趣事，大讚記者「很多E人」，還當場重現訪問時伏地挺身的動作，逗得全場超嗨。

▲張東雨與粉絲分享在台灣受訪實況，認證「台灣記者好像很多E人」。（圖／網銀國際影視提供）



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▲張東雨現場輕鬆做起伏地挺身。（圖／網銀國際影視提供）



張東雨首次在台的個人演出誠意滿滿，他透露昨日抵台，接受媒體採訪和拍攝，笑說氣氛和想像中的感覺差很多，認為記者很活潑：「記者好像很多人MBTI是E耶？我說我有在運動，記者就躁動說要我做伏地挺身，我就第一次在訪問現場做給大家看了，中間攝影記者就跑到我前面拍攝，我心想，到底會被拍到什麼樣的畫面呢？記者提問的問題都不是很沉重的問題，氣氛很好。」粉絲起鬨要他重現，他二話不說開始運動，做完還自虧：「我突然想到，我還有一場晚場演出呢！」

在互動環節中，張東雨準備了專為台灣場公開的獨家照片和影片，詳細記錄了前來台灣後的過程，從搭飛機、飯店擺設到粉絲禮物都細心拍下，張東雨笑說：「上午有吃了早餐才來，飛機餐和早餐都是，有時候發現會和粉絲一起吃飯，路過的時候盡管來找我，我會抱抱你的。」撩人技巧滿分。

▲張東雨暴雷9月還要來台灣。（圖／網銀國際影視提供）



INFINITE出道屆滿15周年，團魂依然堅不可摧，張東雨曝光接下來的行程：「我9月的時候其實要再來台灣！」並跳了一小段舞蹈劇透，比著「噓」的手勢，要粉絲幫忙保密，過陣子就會公開是為了什麼再到台灣，這次巡演後回韓國之後就會繼續上中文課。隨後張東雨帶來首張迷你專輯《Bye》中的歌曲〈News〉與〈Gun〉，以迷人嗓音唱出深情，同時大秀饒舌實力。

另外，在台灣第一次舉辦個人FAN-CON，張東雨也有許多精心安排的互動環節，與粉絲進行趣味遊戲，在互動遊戲贏得挑戰的粉絲不但獲得現場親簽海報，張東雨和粉絲握手還主動紳士抱了粉絲，讓粉絲羨慕到頻頻尖叫，過程逗得粉絲們笑聲不斷，展現張東雨陽光又自然的一面。

▲張東雨感性唱理想混蛋的抒情歌曲〈不是因為天氣晴朗才愛你〉。（圖／網銀國際影視提供）



表演進入中段，他接連翻唱 KISS OF LIFE 成員NATTY的〈Sugarcoat〉與台灣人氣樂團理想混蛋的抒情歌曲〈不是因為天氣晴朗才愛你〉，溫柔嗓音搭配細膩情感，讓不少粉絲感動。演唱歌詞曖昧撩人的〈Something Between〉後，粉絲們熱情呼喊安可，張東雨再度登場，帶來 INFINITE H 的人氣歌曲〈Special Girl〉，以及來自《Dream High》的〈You〉作為壓軸，畫下完美句點。