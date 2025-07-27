雙向《苦盡柑來》！　朴寶劍送IU應援車「藏超暖細節」

記者張筱涵／綜合報導

IU（李知恩）日前驚喜現身朴寶劍主持的綜藝節目《朴寶劍的Cantabile》最終回現場後，近日收到對方特別準備的「烤肉應援車」，展現雙方如同戲劇情節般的溫暖互動。

▲IU收到朴寶劍送來的驚喜應援車。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma）



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IU於7月26日在個人社群平台曬出多張拍攝認證照，公開自己在新劇《21世紀大君夫人》的拍攝現場收到朴寶劍送來的烤肉車。與一般常見的咖啡車不同，朴寶劍特別準備的是應景又實用的「烤肉車」，並附上橫幅寫著：「為一定要吃飯的我們IU送上烤肉！」標語中蘊含兩人熟悉默契與幽默，令人會心一笑。

IU也甜笑回應，在應援車前雙手比愛心、手持烤肉串合照致意，一身格紋襯衫與牛仔褲打扮，散發出自然可親的氣質。飲料杯套上甚至印有「寶劍兒（보검이가）」的暱稱與愛心圖案，細節滿滿。除了朴寶劍的暖心應援，IU也公開另一台由香港粉絲後援會「ISTanU-HK」送上的紫色點心車，橫幅上寫著「為最棒的女主角加油」，IU同樣比出手指愛心回應，展現對粉絲的感謝。

IU目前正在拍攝MBC電視劇《21世紀大君夫人》，與演員邊佑錫合作演出，劇情背景設定在虛構的立憲君主制現代韓國，描述財閥千金與王室成員跨越身份的浪漫戀曲。

▲IU日前驚喜現身朴寶劍所主持的《朴寶劍的Cantabile》最後一集。（圖／翻攝自X／imbcenews、heyattidude）