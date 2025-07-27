《最愛》松下洸平驚喜宣布結婚了！　親筆信第一個告知粉絲

記者張筱涵／綜合報導

日本實力派男演員松下洸平於7月27日透過官方粉絲俱樂部網站宣布已婚喜訊，消息一出，令眾多粉絲又驚又喜。出道以來活躍於晨間劇、大河劇等各類人氣作品的他，38歲之際迎來人生的重要轉捩點。

▲松下洸平結婚了。（圖／翻攝自Instagram／kouheimatsushita_official）



松下洸平所屬經紀公司表示，這次是依照本人意願，選擇最先向長年支持的粉絲報告喜訊，因此特別以「致一直以來支持我的K’s room各位」為題，優先在付費粉絲俱樂部上發布消息。他也以親筆信的方式表達對粉絲的感謝之情，並承諾「今後也希望繼續帶來讓大家開心的作品與時光」。

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松下洸平畢業於音樂專門學校，2008年以「洸平」名義作為歌手出道，2009年踏入戲劇界，經歷多年努力後，終於在2019年NHK晨間劇《緋紅》中飾演戶田惠梨香飾演角色的丈夫「八郎」，憑此角色一舉成名。值得一提的是，這也是他第四次挑戰晨間劇試鏡所成功拿下的角色，堪稱努力開花結果的代表，其他知名作品還有《遙距戀愛》、《最愛》、《至愛之花》和《致光之君》。

除了戲劇演出，他也身兼歌手與音樂節目主持人等多重身分。接下來他將主演9月開播的日劇《放課後診療室 2025秋》，並預計出演2026年NHK大河劇《豐臣兄弟！》。如今迎來人生伴侶，事業與私生活雙雙開花，外界普遍看好他將迎來更大突破。