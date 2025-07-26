《絕命毒師》主創新作「驚悚笑臉入侵」　艾美獎女星演衰鬼救地球

記者黃庠棻／台北報導

曾打造全球影迷熱烈喜愛、並封為「神劇」的《絕命毒師》、《絕命律師》主創文森吉利根（Vince Gilligan）將再度出手，帶來全新原創影集《Pluribus》，即將登陸 Apple TV+。

▲《絕命毒師》主創新作《Pluribus》即將在11月上線。（圖／Apple TV+提供）

《Pluribus》將由曾獲兩度獲艾美獎提名的《絕命律師》女星「小金」瑞雅希洪（Rhea Seehorn） 領銜主演。今（26）日同步釋出首波劇照與前導預告，這部備受期待的全新影集將於11月7日全球首播前兩集，每週五推出新集數，總共9集。

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《Pluribus》融合多元類型，以獨特的敘事角度講述一位「地球上最悲慘的人」竟肩負拯救世界免於「快樂」侵襲的任務，「小心防疫，快樂要來了」一句話道盡了劇情軸心。影集尚未開播便已獲續訂第二季，令人更加期待這部顛覆常規的全新作品。

▲《絕命毒師》主創新作《Pluribus》即將在11月上線。（圖／Apple TV+提供）

不僅如此，卡司陣容還包括《詐欺擔保人》卡羅利娜維德拉（ Karolina Wydra）、《凶劫 601 航班》卡洛斯曼紐爾維斯加（Carlos-Manuel Vesga），並找來《美式小說》米利亞姆肖爾（ Miriam Shor）與《海盜追殺令》桑巴舒特（Samba Schutte）特別客串演出。