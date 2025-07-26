汪蘇瀧張碧晨「鬧翻導火線」曝光！　他深夜再發聲表態：紛擾止於今夜

記者田暐瑋／綜合報導

大陸歌手汪蘇瀧和張碧晨因誰是《花千骨》插曲〈年輪〉原唱一事，在微博公開撕破臉，事件的導火線源於網紅「旺仔小喬」翻唱時，僅承認張碧晨為原唱，進而激化了雙方矛盾。

事件源於大陸網紅「旺仔小喬」在直播中宣稱張碧晨是《年輪》「唯一原唱」，並在翻唱時未標明詞曲創作者汪蘇瀧的資訊，引發雙方粉絲激烈爭論。隨後，大陸QQ音樂平台一度移除張碧晨版本的「原唱」標幟，加劇了這場紛爭，作為詞曲創作者的汪蘇瀧工作室於7月25日深夜發表聲明，決定收回〈年輪〉的演唱授權。

▲汪蘇瀧和張碧晨鬧翻。（圖／翻攝自汪蘇瀧和張碧晨微博）



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此舉意味著張碧晨未來將無法再演唱這首代表作，事件爆發後，張碧晨迅速在微博發聲，強調自己是《年輪》的唯一原唱，並曬出相關證據以捍衛自身權利。汪蘇瀧工作室25日深夜再度強調，詞曲創作權從未旁落，支持「雙原唱」的事實，並呼籲「希望紛擾止於今夜」，展現出體面的態度。

這場爭議在網路上引發廣泛討論，許多網友紛紛表達自己的立場。支持張碧晨的一方認為，〈年輪〉之所以能夠走紅，很大程度上歸功於張碧晨富有感情的演繹；而站在汪蘇瀧這邊的網友則強調，創作者的權益應該受到尊重。

▲汪蘇瀧和張碧晨鬧翻。（圖／翻攝自汪蘇瀧和張碧晨微博）