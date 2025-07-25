李周妍認了「曾因接吻不合分手」！　遭網挖出與GD緋聞熱議

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團After School出身的女星李周妍（舊譯李珠妍），近日在節目中大方分享自己的戀愛觀，坦言「親吻是判斷是否能當男朋友的標準之一」，節目播出後，她過去多次傳出與BIGBANG成員G-Dragon（GD、權志龍）的緋聞，也再度被挖出討論。

▲李周妍提起選擇交往對象的標準。（圖／翻攝自《脫鞋恢單4men》）

李周妍日前登上節目《脫鞋恢單4men》，與演員崔振赫、搞笑藝人申圭鎮等人一同參與，節目中她被問到「親吻是否是交往與否的標準？」時，她毫不猶豫地回應：「沒錯，那是第一條件。」甚至直言：「我真的曾因為吻合不來而分手。雖然當初是因為喜歡對方其他優點才交往，但最後還是因為親吻不合而分開。」

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李周妍還坦率地分享自己的生活變化：「我過去該玩的都玩過了，現在已經對去夜店沒有興趣了，就算有人邀我我也不會去了。」李周妍補充道：「一年前我還會想『真的能跟一個人共度一生嗎？』，但現在已經不想再去嘗試各種對象了。雖然不是交往非常多，但也算是見識過不少類型的人了。」

▲李周妍過去曾與GD傳出緋聞。（圖／翻攝自GD Instagram）

與G-Dragon的緋聞，兩人最初在2017年被爆出戀情，當時李周妍方回應稱「只是親近的同事」。但2025年5月，又有網友在社群上瘋傳兩人復合的傳聞。對此，G-Dragon所屬的經紀公司Galaxy Corporation於6月正式澄清：「近期一直有關於G-Dragon與李周妍熱戀的傳聞，但該說法並不屬實。」強調雙方並未交往。