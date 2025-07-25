謝震武突在節目「嚴正澄清」！自揭真實年齡打臉傳聞　網全笑翻

記者劉宛欣／綜合報導

大罷免投票前夕，知名政論節目主持人謝震武於24日《新聞面對面》節目中，針對近期網路熱議他的年齡話題做出正面回應。謝震武特別澄清，他與資深媒體人尚毅夫同為1963年出生，今年即將迎來62歲，但並非如網友所傳「大一歲」。他同時預告，25日節目將邀請尚毅夫、陳東豪及黃創夏擔任來賓，並打趣表示這將是「四個活化石」的對談，引發現場來賓笑聲連連。

▲謝震武突然在節目中澄清年齡。（圖／翻攝自新聞面對面YT）

近期社群上出現討論，指出謝震武的年齡比尚毅夫大一歲，因此每當謝震武稱呼尚毅夫為「活化石」時，實際上是「兩個活化石在對話」，該貼文引發廣泛討論，促使謝震武在節目中主動說明，提起25日的來賓是尚毅夫、陳東豪、黃創夏，並直言「為什麼要提他們三位呢？我們四位同年，所以明天在節目現場，會有四位活化石」。

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▲尚毅夫與謝震武同歲。（圖／翻攝自狠狠抖內幕YT）

謝震武的澄清引發新一波網友熱烈討論，多數網友紛紛表示謝震武外表保養得宜，看起來明顯比同齡的尚毅夫年輕許多。有網友笑稱要跟著謝震武學習飲用人蔘，以維持年輕外表。對此，尚毅夫則在25日下午的節目中以詼諧方式回應，表示自己「喝錯了，喝成威士忌」，同齡人之間的互動十分幽默。