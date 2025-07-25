Energy罕見另一面曝光！　坤達表演三秒落淚驚呆全場

記者蔡琛儀／台北報導

人氣男團Energy推出全新專輯《ALL IN》，一上架便橫掃12大數位榜單冠軍，日前於高雄舉辦感謝簽唱會，五人一路簽到凌晨2點，全力寵粉毫不手軟。而他們新專輯首波抒情主打〈多個朋友〉MV昨晚正式上線，再度與蕭秉治、葛大為合作。

▲Energy 推出新歌〈多個朋友〉。（圖／相信音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

〈多個朋友〉探討失去之後的空虛與思念，是否還能以「朋友」的身分繼續相伴。Energy成員分開多年再度重聚，也像歌中唱的，彼此多了一份從兄弟情升級的理解與溫柔。Toro直言歌詞中「我也許念舊，不代表沒往前走」正是他們復出以來的寫照，不只是回味青春，更要帶來全新演唱會與作品。

MV由黃中平導演操刀，這也是他們繼22年前〈某年某月某一天〉後再度合作，阿弟再度抱起木吉他，彷彿夢回過去。不過兩天拍攝期間兩度遇雨，Energy笑稱自己是「雨神男團」，但雨過天晴後也像預告了順利開唱、一路進擊的能量。阿弟也分享這次MV故事：「當身邊最重要的人突然離開，那段寂寞獨處的過程很難熬；但後來朋友回來了，就像我們一樣，MV的情緒也更加陽光明朗。」

▲Energy在新歌MV中展現不同面貌。（圖／相信音樂提供）

這次MV中，牛奶展現過人體能，著白色襯衫做著伏地挺身、舉啞鈴，走性感霸道總裁風；阿弟拿起久違的木吉他，展現紮實的彈唱功力，甚至在休息時彈唱自己詞曲作品〈星期天的晚安〉，並分享這首歌是寫給兒子「豬寶」的；導演安排大型拳獅犬與書偉合拍入鏡，沒想到狗狗一看到書偉立刻溫柔依靠十分溫順，書偉笑稱：「我可能也帶給狗狗安全感。」

Toro拿起紙筆，將他擅長的詞曲創作寫在記事本中，並將屬於大家的故事寫在裡面；而坤達更是展現超強演技，在超過30人的劇組面前，環境的吵雜與視線也不讓他怯場，微笑使出「三秒落淚」絕技，甚至想要哪隻眼睛流淚都能控制。而Energy也將在9月6、7日於高雄巨蛋開唱，購票洽拓元。











