張碧晨稱是《花千骨》插曲唯一原唱　汪蘇瀧撕破臉收回授權

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸知名網路歌手「旺仔小喬」以蒙面翻唱形式走紅，她近來再稱《花千骨》插曲〈年輪〉的原唱只有張碧晨，不包含發行過男聲版的汪蘇瀧，引發議論。對此，張碧晨工作室發聲強調「張碧晨是唯一原唱」，而汪蘇瀧也為此公開撕破臉，直接收回演唱授權。

▲汪蘇瀧、張碧晨分別演繹過男、女聲版的〈年輪〉。（圖／翻攝自微博）

張碧晨的工作室於25日凌晨發聲，指出張碧晨版的〈年輪〉在2015年6月15日作為電視劇《花千骨》的插曲首度發佈，並成為劇集唯一使用的版本；而汪蘇瀧的男聲版則於同年6月30日上架，時間比張碧晨的版本晚15天。但兩個版本都在同年7月16日被收錄在《花千骨電視劇原聲帶》專輯，串流平台上顯示的收錄時間被統一為專輯上線時間。

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張碧晨工作室表示，根據《著作權法》及行業通行慣例，「原唱」是指「首次公開發行或表演該作品的歌手」，且張碧晨在2015年受邀演唱〈年輪〉時，也從未被告知該歌曲在同時期有其他藝人再版，「也並未在合同簽署中有過關於約定多版演唱者的任何描述。因此張碧晨女士是〈年輪〉的唯一原唱，這一事實清晰明確、無可爭議。」

至於同樣與汪蘇瀧分別發行的〈夢幻誅仙〉，張碧晨工作室則表示，因為在接洽作品時，就已經得知歌曲會由男、女歌手分別演繹，因此不算是唯一原唱，情況與〈年輪〉不同。

▲張碧晨方聲明。（圖／翻攝自微博）

對此，身為〈年輪〉的詞曲創作者汪蘇瀧及其經紀公司也迅速作出反擊。汪蘇瀧於當日凌晨宣佈，將收回〈年輪〉的所有演唱授權，並表示未來將暫不開放該歌曲的任何演唱權限。

汪蘇瀧方表示，早在〈年輪〉作品規劃初期，就已確定該歌曲是男女雙版本共存，李思睿也公開10年前的內部信件紀錄佐證。汪蘇瀧方認為，「雙原唱」模式是作品的初始創作意圖，並強調汪蘇瀧作為詞曲創作者及男聲版演唱者，擁有對歌曲演唱授權的最終決定權，雙方對「原唱」定義的理解出現明顯分歧。

▲汪蘇瀧方聲明。（圖／翻攝自微博）

而張碧晨工作室對於汪蘇瀧方收回授權，稍早又發文表示：「經查閱張碧晨女士原經紀代理方與製作方簽署的正式合約，我方藝人張碧晨依法享有該歌曲在全球範圍內的永久演唱的權利。」但出於尊重和自我選擇，張碧晨未來都不會再演唱〈年輪〉，「感恩過往，感恩所有為張碧晨女士演唱歌曲的詞曲作者，感謝你們對她的成就。」

▲張碧晨方還原時間線。（圖／翻攝自微博）