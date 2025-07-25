原本在戰火救人…素人外科醫生變身波斯男神！宣布「前進好萊塢」

記者黃庠棻／台北報導

「波斯男神」Iman被歌手、演員暨電影製作人何超（何超儀）慧眼看中，簽下來當旗下藝人，今年即將在電影《拾荒法師2》擔任男主角，更已簽約多部好萊塢電影的戲約，星路前途看好。

▲「波斯男神」Iman從醫生變演員，近期推出寫真集，並由何超監製。（圖／862 Films提供）

Iman最近率先推出首本寫真詩集《Lost In Your Eyes》，由何超親自監製、著名攝影大師Sam Wong （黃永熹）操刀拍攝，結合詩歌與藝術寫真，橫跨香港、澳門及泰國三地取景，日前在香港書展正式推出，公布長達4分鐘絕美寫真拍攝花絮影片，Iman帥到不科學，現場觀眾拍手叫好。

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▲「波斯男神」Iman從醫生變演員，近期推出寫真集，並由何超監製。（圖／862 Films提供）

何超對於成果很滿意，指出Iman在網路上有很多粉絲，笑稱不要浪費他的帥氣臉蛋跟身材，還說一本詩集帥照放不完，有很多遺珠帥照沒有收錄進書中，如果這本書反應不錯，可考慮加碼「一年出兩季」回饋粉絲，更笑說「如果粉絲不介意，我都想要一起拍！」

▲「波斯男神」Iman從醫生變演員，近期推出寫真集，並由何超監製。（圖／862 Films提供）



何超全力支持Iman推出首本寫真詩集《Lost In Your Eyes》，坦言籌備半年，特別邀請拍過張國榮的攝影大師Sam Wong （黃永熹），希望可以拍出張國榮的味道，也花很多時間尋找適合Iman詩人特質的拍攝地點取景「我這次想塑造出Iman是很帥的男人，詩情畫意地在皇宮裡很憂鬱的樣子。」

▲「波斯男神」Iman從醫生變演員，近期推出寫真集，並由何超監製。（圖／862 Films提供）

Iman第一次拍寫真集相當緊張，所以何超跟曾經擔任模特兒的老公陳子聰全程陪同當「軍師」，直呼「子聰就教他擺Pose，哪個角度的臉好看。」更笑說Iman一緊張臉就會皺成一團，加上夫妻兩人現場不斷指導，有時對方因為資訊量龐大陷入腦袋混亂，她會適時地要Iman放鬆腦袋，隨感覺發揮就好。

▲「波斯男神」Iman從醫生變演員，近期推出寫真集，並由何超監製。（圖／862 Films提供）



談到電影《拾荒法師2》即將在今年開拍，何超透露片中有很多動作場面，武術班底曾經參與過《駭客任務》、《霹靂嬌娃》、《葉問》等片，訓練過基努李維等好萊塢巨星，最近她與Iman都在密集接受武術訓練，更爆料Iman在吊鋼絲時整個手臂瘀傷，又不慎爆腳指甲流血。

▲「波斯男神」Iman從醫生變演員，近期推出寫真集，並由何超監製。（圖／862 Films提供）

Iman表示，雖然以前學過跆拳道，不過還需要一些時間找回以前的感覺，吊鋼絲不害怕也覺得有趣，更透露第一次吊鋼絲時沒有hold住，整個人倒吊起來，笑說回到地面時像是卡通片一樣，很多小鳥在頭頂上旋轉很暈，現在一天、一天在進步。何超對Iman充滿信心，狂讚有跆拳道底子的他踢腳很好看。

▲「波斯男神」Iman從醫生變演員，近期推出寫真集，並由何超監製。（圖／862 Films提供）



由素人醫師轉換跑道勇闖演藝圈，Iman的勵志故事感動很多粉絲，首度舉辦《Lost In Your Eyes》簽書會，吸引許多粉絲到場支持，面對合照有求必應，甚至簽完主動站起來合照，讓粉絲直呼「超親民」。Iman坦言想不到有這麼多粉絲到場，很多粉絲表示為了他的才華而來，讓他相當感動。

▲「波斯男神」Iman從醫生變演員，近期推出寫真集，並由何超監製。（圖／862 Films提供）



何超親自為《Lost In Your Eyes》寫序文，全文隨著新書推出曝光，開頭第一句直言「第一次見到Iman時，我就知道他注定不凡」，她回憶當時老公陳子聰經歷15小時手術及加護病房的煎熬之後，她在病床邊陷入瀕臨崩潰邊緣，醫師又衝進來說必須立即第二次開刀，她形容當時的自己「行至絕境，身心俱疲，靈魂乾涸」，這時Iman的出現讓她感到莫大的安慰。

▲「波斯男神」Iman從醫生變演員，近期推出寫真集，並由何超監製。（圖／862 Films提供）



序文中，何超也提到進一步認識Iman之後，被對方的人生故事感到動容。她透露，Iman曾在中東沙漠為遊牧民族提供醫療服務，在戰火中救治無數生命，並用心靈撫慰那些掙扎中的人們，表示「他不僅是外科醫生，更是一位治癒者。他的雙手不僅治癒身體，更能安撫靈魂。」

▲「波斯男神」Iman從醫生變演員，近期推出寫真集，並由何超監製。（圖／862 Films提供）