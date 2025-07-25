米可白《好運來》戲份突消失　「請假1個月」宣布回歸：腦子很卡

記者劉宜庭／綜合報導

女星米可白近日因在八點檔中消失，引起觀眾好奇與關注。昨（24日）清晨，她透過社群平台宣布正式重返劇組，消息一出讓劇迷期待不已。

▲米可白回歸劇組拍戲。（圖／翻攝自IG／米可白）

在戲劇《好運來》中，米可白在飾演藍葦華妻子「楊文琪」，戲份重要、常是劇中焦點，近來卻有眼尖觀眾發現戲份驟減，多集都沒有她的戲份。對此，她昨透過IG限時動態分享最新工作近況：「早上5:30起床～林口拍《好運來》，休了1個月，我腦子很卡。」

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此次休息是為了陪伴罹患胃癌的13歲愛犬「錢錢」，照顧愛犬走過生命最後階段，恰巧劇組安排劇情聚焦其他角色線，她也表示：「很感謝這個月剛好換線走，讓我能陪伴錢錢最後一哩路，也調適自己的心情。」

▲米可白愛犬「錢錢」因罹患胃癌病逝。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

回顧錢錢離世的那天，米可白透露，錢錢是睜著眼睛在她的目光中離世，那一刻錢錢並非驚恐或遺憾，而是試圖將她的模樣深刻記住，「謝謝你選擇我當媽媽，下輩子記得來找我。永遠愛你的媽咪。」如今的她整理好心情，重新投入工作，當天也不忘分享生活點滴：「在大賣場收工，買了酸菜魚的配料，煮了一大鍋，很讚。」