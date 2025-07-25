琳妲揭密啦啦隊文化　學姐學妹同酬「差異在場次」

記者黃翊婷／綜合報導

「樂天女孩」琳妲從事啦啦隊工作已經12年了，近日她在節目上被問及啦啦隊文化，坦言其實學姐、學妹每一場的薪資待遇都一樣，只是學妹的場次會比較少，此外，她們與韓籍成員是分成兩個休息室，加上語言不同，所以很少可以跟韓籍成員認真聊天。

▲琳妲經常在社群帳號分享生活美照。（圖／翻攝自Instagram／linda831212，下同。）

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琳妲日前接受網紅雪碧、圤智雨邀約，在YouTube頻道「戲引子」大聊啦啦隊文化，她表示，由於現在大家都想要進來啦啦隊這個環境，如果是以商業角度來看，廠商一定會想要年輕的，但其實啦啦隊學姐、學妹每一場的薪資待遇都一樣，不同的是學妹的場次會比較少，學姐場次比較多。

至於韓籍成員的待遇以及是否有大頭症，琳妲直言韓籍成員沒有大頭症，但也不太清楚她們的待遇，她們應該都有簽保密條約，而且啦啦隊其實是分成兩個休息室的，韓籍成員在另外一個休息室，加上語言不同，所以其實很少有機會可以跟她們認真聊天。

▼▲琳妲長相甜美、身材火辣，外型十分亮眼。

琳妲還提到，現在台灣廠商對韓籍啦啦隊成員比較有新鮮感，雖然啦啦隊在台灣很紅，但在韓國那邊就沒有這麼紅，她幾年前曾去韓國交流應援，發現韓國球迷大多數都會認真看球、幫球員加油，只有少數人會用相機拍攝啦啦隊，「啦啦隊在韓國沒有到非常紅，因為他們的女團太強了。」

主持人雪碧、圤智雨還和琳妲聊到「反骨男孩」以及對孫生的看法，琳妲說，她是先加入啦啦隊再加入YouTube，但一直沒有正式加入反骨，也沒有真正簽全經紀約，而是走默契合作路線，如果撇除私底下這些事情，她覺得孫生的表演能力是真的很強，可是私底下也是真的很愛玩。