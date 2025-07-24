艾怡良突取消攻蛋！　首露面吐「聲帶狀況」：對不起大家

▲ 艾怡良出席活動。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

艾怡良原訂今年10月18日將首度攻蛋，不料日前卻因嗓子出問題，突然宣布暫緩開唱計畫，引來粉絲一片錯愕也不捨，她今（24日）出席「播放未來:北流五週年企劃開箱」茶敘記者會，對於突取消演出，艾怡良坦言：「感到有點對不起大家。」

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▲鄭宜農和鄭雙雙合作新歌。（圖／記者黃克翔攝）



艾怡良進一步解釋：「我想給大家難忘的表演，所以我做出這個決定是對的！在做出選擇過程中，想了幾個小時，釋懷得蠻快的，願端出最棒的表演，我會聽醫生的話，未來帶給大家最好的我，最快復出舉辦演唱會，可能要等到明年，到時候我可能會甩髮登場。」

她透露目前聲帶復原中，「聲音還是有些沙啞，但復原得還不錯，就還在休養復健中，一點一點進步，但復原到幾成說不上來，現在就是復健期。」她比喻自己像運動員受傷後，再等力量恢復，目前她主要以中醫療法，搭配針灸，最好的治療就是多休息，醫生建議她至少休養半年時間，更不建議她長時間使用喉嚨開唱。」談起近況，艾怡良說除了復健目前每個月還有一、二場商演，生活還過得去， 更打趣笑說：「房子（租屋處）還沒斷電啦。」

鄭宜農今同樣以嘉賓身分出席記者會，她與入圍金曲新人的鄭雙雙合作新歌〈Right here〉，鄭宜農笑說：「錄音時我跟製作人都不知道她懷孕了，是她自己說『我要去生小孩』才發現！」提及這次合作是新秀自己指定要做的藝人，鄭雙雙表示：「我很興奮能跟宜農合作，我第一次看她的演出就是在北流，才去找到我們共同的製作人，開始合作。」談到預產期，她透露：「再四周就要生了！目前胎動很好，是個很有律動的babay ，希望她出生後，能像北流五周年一樣，幫小孩子做一張周年紀念專輯！」