陳零九社群清空好友「近況曝光」！五堅情專輯計劃暫緩　黃偉晉正面吐心聲

記者孟育民／台北報導

男星陳零九5月爆出閃兵爭議，宣布放下藝人身份，中止九澤CP、五堅情相關演藝工作，原定的專輯計劃也只能暫緩。其餘團員如今照常工作，黃偉晉今（24日）出席「夏季橘子嘉年華－時光總橘」記者會，談到陳零九IG刪光所有好友，他則說：「我覺得那是他想整理自己社群攝取資訊的管道，不覺得退追蹤是什麼天大的事情，就讓他好好整理情緒。」

▲黃偉晉出席「夏季橘子嘉年華－時光總橘」記者會。（圖／記者孟育民攝）

五堅情受到不小影響，連帶下半年的新專輯計劃、工作全中斷，黃偉晉說：「我們就直接停了， 因為歌曲也沒錄完，本來就排好哪天要錄哪首，要上架的排程也多少排出一些日子，但事情都發生了就先暫停。」他透露和陳零九私下也有見面，團員都會互相安慰，給予滿滿正能量，「沒感覺他跟之前有什麼差別，他是一個很會整理自己的情緒的人，相信他會好好休息。」

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▲陳零九清空社群好友。（圖／翻攝自Instagram／diegodtk09）



黃偉晉明天要飛舉辦空中見面會，接下來在香港也會和鋒澤舉辦演唱會，行程滿檔。而他先前因為「搭火車腳太開」風波，跟酸民槓上，事後決定把Threads關掉，遠離紛爭，他今笑說其實已經默默下載回來，「我是為了看遊戲，那時候覺得大家沒有很認真在討論事情，只剩惡意的針對和攻擊，那我還看留言幹嘛？現在還是會不小心手癢看到，但心態能比較放下了。」