《新還珠格格》女星懷孕了！體重增18KG…2年前老公求婚包下一個島

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星闞清子昨日（23）在直播中官宣懷孕！她在《新還珠格格》扮演「欣榮格格」一角走紅兩岸，與小5歲男星紀凌塵有過一段姐弟戀，2023年曾傳出被男友求婚，隨後相當低調，如今宣布懷孕，婚姻現況也受到外界關注。

▲《新還珠格格》闞清子官宣懷孕。（圖／翻攝自微博）

闞清子直播中被網友問到「懷孕了嗎？」她坦然回答「是的」，並透露自己從原本90斤（54公斤）的體重，目前已增加至120斤（72公斤）。她原本身材纖細，懷孕後整個人變得圓潤，手臂變粗，雙下巴明顯，同時氣色絕佳將這增加的體重形容為「甜蜜的負擔」和「母愛的勳章」，展現了對孕期身體變化的正面態度。

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▲闞清子直播中回應懷孕。（圖／翻攝自微博）

闞清子的婚姻也令人好奇。她於2023年5月接受圈外男友求婚，外傳男方為某公司的CEO，當時男方包下私人島嶼求婚，因此被推測財力雄厚。而她今年2月，曾被目擊現身北京和睦家醫院，當時穿著寬鬆衣物，小腹微隆引發外界揣測。如今官宣懷孕，也證實了先前的傳聞。

▲闞清子最近穿著寬鬆引發外界好奇。（圖／翻攝自微博）

▲闞清子2023年曬照證實男友求婚，外傳男方包下一個私人島嶼。（圖／翻攝自微博）