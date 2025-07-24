郭采潔宣布新身份！　睽違10年返台開唱...現況曝光

記者蔡琛儀／台北報導

郭采潔近年演藝事業重心轉至大陸，並化名Birdy K組成全新樂團「Mola Oddity」，確定將在今年「秋OUT音樂節」迎來台灣首演，這也是郭采潔睽違10年在台灣的公開演出，笑說這次將「帶著團員回家、大口吃遍台北」。

▲▼由郭采潔化名「Birdy K」擔任主唱，與Yider（右起）、Carl、Leon、Asr組成的樂團Mola Oddity。（圖／PIPE Live Music提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這個遊牧迷幻樂團由郭采潔攜手兩位核心創作成員Yider、Asr以及嘟嘟、Carl、Leon Wang Olsson組成，Yider正是2021年被爆出與郭采潔交往的神秘男友。樂團首張專輯《The Other Side of Hope》即獲海內外肯定，獲頒Freshmusic Awards「最佳新團體」與多座國際影像獎項，這回音樂節官方公布演出消息後，隨即引爆話題。

Mola Oddity誕生於疫情期間，團員們形容這是「一張在特殊時期碰撞出的作品」。他們近期頻繁跨界合作，包括巴黎夏至音樂節展演與混音創作，持續實驗聲響與視覺的結合。樂團透露目前新專輯即將完成，不排除在台首演當天帶來新曲，「這將是非常特別的一場限定演出。」

▲Mola Oddity定位是遊牧迷幻樂團。（圖／PIPE Live Music提供）

今年「秋OUT音樂節」陣容堪稱華麗，除Mola Oddity，還邀來DJ KENTARO、小老虎、9m88、Karencici等實力音樂人輪番登台，並由VOOID、Green!Eyes、淺堤、DSPS等台灣人氣樂團坐鎮。音樂節將於10月11至12日舉行，場地橫跨台北自來水園區、公館商圈與河濱空間。