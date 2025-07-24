台劇《親密之海》講「台灣自由民主」還有同性戀　中國影迷翻牆搶看

記者黃庠棻／台北報導

CATCHPLAY原創話題劇集《親密之海》自上週五正式登上CATCHPLAY+影音平台後，迅速攀升至影集類觀看冠軍，同時在Line TV平台亦勇奪站內點閱排行榜首位，顯示出台灣觀眾對這部劇集的高度關注與喜愛。

▲瑞瑪席丹與趙逸嵐在《親密之海》有不少親密戲。（圖／CATCHPLAY+提供）

除了在台灣引發高度討論外，《親密之海》同步在香港NowTV播出後，立即空降平台台劇點閱冠軍。香港觀眾熱烈反應道「看完之後心跳加速，演員間的化學反應太強烈了！」、「這絕對是今年最值得看的華語劇之一！」也有網友直言「劇情尺度與深度都超出預期，深刻反映當代社會問題。」

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▲《親密之海》播出後引發熱烈討論。（圖／CATCHPLAY+提供）



而在中國雖尚未正式播出，《親密之海》卻已在豆瓣掀起討論，網友不惜翻牆搶看，更有觀眾讚嘆「演技與故事框架真的很好看」。此外，因本劇不避談台灣社會自由民主等議題，也引發不少中國觀眾留言「好奇這劇的詞條能在豆瓣存活多久」，為兩岸劇迷帶來豐富交流與論戰。

▲《親密之海》播出後引發熱烈討論。（圖／CATCHPLAY+提供）

在上週播出的內容中，除了李銘順飾演的李憲宏大膽突破尺度的出浴鏡頭，以及吳慷仁飾演的阿榮與李至正飾演的伴侶Patrick之間的親密戲份成為話題焦點外，瑞瑪席丹飾演的莉蓮與趙逸嵐飾演的同性伴侶之間的激情吻戲，也讓觀眾感受到強烈的情感張力與浪漫氛圍。

▲瑞瑪席丹與趙逸嵐在《親密之海》有不少親密戲。（圖／CATCHPLAY+提供）

瑞瑪席丹表示「雖然我沒有與同性談戀愛過的經驗，這與莉蓮這個角色的設定很不一樣，但的確，我與小八（趙逸嵐）在接吻當下的氛圍是非常完美的。」而趙逸嵐則打趣說「我覺得全部的瑞瑪席丹粉絲都會恨我」此段戲份不僅引起觀眾熱烈討論，也讓不少觀眾直言「看得臉紅心跳」。

▲瑞瑪席丹與趙逸嵐在《親密之海》有不少親密戲。（圖／CATCHPLAY+提供）



今日，劇組更釋出本週五即將登場的第三、四集預告片段。預告中可見，李銘順飾演的企業家李憲宏因為公開發表對於跨世代價值觀的看法，而意外掀起一場輿論風暴，引發熱烈的世代辯論。

▲李銘順意外在《親密之海》引發世代爭議。（圖／CATCHPLAY+提供）

這場辯論被新聞媒體刻意放大，迅速從哲人集團內部延燒至李憲宏私人的公關危機，也讓觀眾感受到新聞倫理與媒體操弄輿論的真實性。而在這場公眾壓力的風暴之下，李憲宏與莉蓮之間的激情親密戲碼，則顯得更為大膽且肆無忌憚，充分彰顯出角色在面對世代衝突與個人情感需求之間的激烈掙扎。

▲李銘順意外在《親密之海》引發世代爭議。（圖／CATCHPLAY+提供）

《親密之海》現正於CATCHPLAY+影音平台（台灣、印尼、新加坡）、CATCHPLAY電影台、LINE TV、香港Now TV及Amazon Prime Video每週五全球同步更新集數，邀請觀眾共同見證這場情感與社會議題交織而成的精彩故事。