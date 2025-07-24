Coldplay偷情CEO「妻爆毀滅性證據」！　砸117萬露骨視訊20歲情色網紅

記者田暐瑋／綜合報導

英國天團酷玩樂團（Coldplay）的演唱會日前成了「抓姦現場」，AI新創公司Astronomer前CEO拜倫（Andy Byron）和人資主管卡博特（Kristin Cabot）的婚外情因Coldplay演唱會Kiss Cam意外曝光。如今爆出正宮開戰，公開拜倫曾和OnlyFans辣妹露骨視訊的紀錄，迅速引發網路熱議。

據外媒《The Blast》報導，拜倫的妻子Megan Kerrigan公開拜倫婚內出軌紀錄，透露拜倫以匿名帳號和知名的OnlyFans網紅Sophie Rain進行露骨視訊，金額高達4萬美金（約117萬元台幣），並未隱瞞已婚身分。對此，Sophie Rain表示無法回應客戶的私人資訊，「作為一名基督徒，我並不認同這種行為。如果他的妻子需要朋友陪伴度過這段時間，我會給予支持。」

▲偷情CEO拜倫再爆和成人平台網紅聊色。（圖／翻攝自IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

Sophie Rain接著說道，「如果她有任何問題，可以隨時聯繫我，我很樂意與她交談並向她保證，這個男人只是人生中的一個小障礙。」事實上，Sophie Rain年僅20歲，在IG擁有700萬粉絲，同時透過經營成人平台，收入累積超過5000萬美金、折合新台幣約16.6億元，光是靠經營成人平台OnlyFans就能月入400萬美元（約新台幣1.3億元）。