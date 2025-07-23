布魯斯威利「失語又失智」　幾乎無法說話、閱讀、走路

▲布魯斯威利因失語症宣告息影。（圖／翻攝自Instagram／demimoore）

圖文／CTWANT

現年70歲的好萊塢男星布魯斯威利（Bruce Willis），早期因《終極警探》系列作品走紅，後來在2022年宣布罹患失語症，正式退出演藝圈，而在隔年2月，他又確診「額顳葉失智症」，讓影迷們相當擔心。如今，他的最新近況曝光，由於健康惡化，布魯斯威利已經幾乎無法說話、行走和閱讀。

綜合外媒報導，布魯斯威利的家人和親友透露，因為病況迅速惡化，布魯斯威利幾乎無法說話、閱讀或行走，他們也強調，布魯斯威利狀況其實很穩定，即使他的身體能力下降，他們依然愛他，會繼續陪伴他，同時也希望民眾能給予他隱私和理解，以支持他度過這段艱難的時期。

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此外，今年3月19日，布魯斯威利的前妻黛咪摩爾（Demi Moore）曾在IG分享數張照片，並祝福布魯斯威利生日快樂。而布魯斯威利的大女兒露瑪（Rumer）則在父親節（6月15日）發文感嘆，「今天是很不容易的一天，想跟你說話，告訴你我在做什麼，我的生活中發生了什麼，胸中都會感到深深的疼痛」。

據悉，布魯斯威利先前就曾被爆出已喪失基本語言能力，還有些運動障礙，但數個月以來並未經其家人證實。

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