8月來台韓星超過30組！　想幫誰應援？快來FansWorld粉絲窩票選

記者劉宜庭／綜合報導

多名韓星陸續來台，開演唱會、見面會寵粉，現在換你來幫偶像加油！為了幫2025年8月來台韓星應援，「FansWorld粉絲窩」舉辦投票活動，獲得冠軍的偶像，就能在演出當天登上「FansWorld粉絲窩」Facebook粉絲專頁橫幅(Banner)，擁有400萬人追蹤的《ETtoday星光雲》也會貼出冠軍偶像專屬「推坑專題報導」！

一、活動辦法：

應援投票活動列出2025年8月即將來台的韓星，獲得最多愛心數的偶像，將於演出當天登上「FansWorld粉絲窩」Facebook粉絲專頁橫幅(Banner)，擁有400萬人追蹤的《ETtoday星光雲》也貼出該偶像專屬「推坑專題報導」，擴大你偶像在台曝光度！

只要參加投票，就有機會抽中咖啡好禮哦～歡迎粉絲集結力量，為心愛偶像贏得專屬曝光機會！

二、活動時間：

2025年7月23日12:00起至2025年7月29日23:59止。

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三、抽獎獎品：

1.星巴克白雪摩卡咖啡40入/箱 （共抽8人）

2.萊爾富中杯美式咖啡兌換券10杯（共抽 20 人）

四、參與方式：

加入ETtoday會員，登入FansWorld粉絲窩，進入上方「活動」頁面找到指定票選，使用愛心投票，即可參與抽獎，每天都可以參與投票，投票數越多、中獎機率越高！

五、如何獲取更多愛心？

可以通過簽到、完成特定任務來獲得。

六、注意事項：

1.若第一名因故取消來台行程，則由第二名遞補獲獎資格，以此類推。

2.投票活動上線後才宣布來台的韓星，恕不列入本次票選選項。

3.贈獎活動獎品請勿作為任何商業利益用途使用。

4.「FansWorld粉絲窩」保有最終修改、變更及解釋活動內容之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。