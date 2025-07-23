「反骨」酷炫考房仲！揪女友柔柔「差1分及格」　補習班公布成績　

▲酷炫和女友柔柔被爆參加不動產經紀營業員測驗但雙雙不及格。（圖／翻攝自柔柔IG、翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

百萬YTR團體「反骨男孩」團長酷炫和小12歲模特兒女友柔柔在2022年4月認愛，交往3年多且感情相當穩定，時報周刊CTWANT則接到讀者爆料，指這對愛侶日前結伴同行去報考房仲證照，雖然錄取率高達90.56%，但兩人卻雙雙落榜，酷炫更是僅差1分就能及格，相當可惜。

本名莊堯宣的酷炫，和女友柔柔（本名：余沁柔）被爆參加不動產經紀營業員測驗，7月14日成績揭曉，雖然該梯次錄取率高達約90.56%，也就是54人受測、僅4人不及格，而其中編號15、16的落榜者，恰恰就是酷炫和女友柔柔，兩人的筆試成績分別是59分、52分。

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▲酷炫和女友柔柔兩人的筆試成績被公布出來分別是59分、52分。（圖／翻攝自臉書）

其實日前柔柔就曾在社群上發出限動，「等我整理好影片再來發龍龍，這幾天忙到瘋掉，剛剛去考試我先工作」，透露自己參加考試，或許是因為工作過於忙碌準備不周，才意外拿到52分的不及格分數。

▲日前柔柔就曾在社群上發出限動，透露自己因為準備考試及其他工作相當忙碌。（圖／翻攝自柔柔IG）

酷炫和女友柔柔這次是參加不動產經紀營業員、也就是不動產營業員考試，所謂不動產營業員就是協助不動產經紀人處理仲介行政業務，或至建商從事「代銷業務」的人員；而想取得不動產營業員執照，只需至政府認可的機構上4天共30小時的課程，並在課後考試取的及格分數，即可至內政部登錄取證。至於不動產經紀人則需通過考選部所舉辦的不動產經紀人考試，且具備1年以上的房仲業工作經驗才可領取證照。

▲酷炫與女友柔柔交往十分公開也經常放閃。（圖／翻攝自酷炫IG）

有趣的是，兩人成績不僅被公布在證照補習班的粉專上，該粉專還直接表示其中一位補測學員未過需直接輔導，「未過學員請看書準備好，再報名補測，請多加努力，多少的努力就是會呈現多少的結果，回家不讀書，測驗不會過，請加油點」，對於學員愛之深責之切。

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