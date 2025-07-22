陳芳語認分手鼓手男友2個月！　吐情傷心聲曝光「2人現況」

▲ 陳芳語現身記者會。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

陳芳語（Kimberley）今（22）日出席「全球客家流行音樂大賽」記者會，她和交往2年多的樂團「血肉果汁機」鼓手男友彥文，過去經常在社群大方放閃，不料去年底卻傳出情斷，她日前間接暗示自己脫單，今也證實2人已分手超過2個月，坦言這段期間除了難過還有更多不捨，「我們現在就是好朋友，希望彼此都好。」

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▲▼ 陳芳語和鼓手男友已分手。（圖／記者黃克翔攝）



她坦言恢復單身後，一直努力克服壓力，也不斷假裝自己沒事，不過也因此從中學習不應該為脆弱表現感到害怕，「我還在摸索，這都是一個過程、新經驗感覺。」至於分手原因是否和結婚有關？她表示自己個性沒有那麼傳統，爸媽也沒施加壓力，跟婚姻無關，至於兩人一起養的寵物歸屬？陳芳語則說：「都是我的小孩，當然沒有給他們。」

對於客語音樂大賽，陳芳語也表示可以站在舞台上唱歌很開心，雖然站在舞台比賽會緊張，但可以了解不同文化，很榮幸，她鼓勵參賽者要放鬆，享受當下。目前客語雖然說的不好，自己會好好學習，以後會說的更好。她也透露未來會有新突破，自己喜歡嘗試新的東西，記者會也搶先公布今年將會參與客語歌曲創作與演唱計畫，令人萬分期待。

