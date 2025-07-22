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《化外之醫》入圍全球OTT 2大獎！張鈞甯激動發聲：在國際上被看見

記者黃庠棻／台北報導

韓國釜山舉辦的全球OTT大獎（Global OTT Awards）今（22）日公布入圍名單，公視、中華電信、瀚草文創合製國際犯罪醫療影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》入圍最佳亞洲內容（Best Asian Contents）」及張世嫺、温郁芳入圍最佳編劇（Best Writer），共兩項大獎，出品方及主創團隊、演員張鈞甯、楊一展、夏騰宏開心分享入圍喜悅。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》在全球OTT大獎入圍2項大獎。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》在全球OTT大獎入圍2項大獎。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

全球OTT大獎由釜山國際影展與韓國廣電推廣協會自2019年起聯合主辦，2023 年起更名為亞洲內容大獎暨全球OTT大獎，今年更名為全球OTT大獎，目標放眼全球內容市場。去年公視《不夠善良的我們》入圍5項大獎，林依晨榮獲最佳女主角獎、蔡健雅〈善良的我們〉榮獲最佳原創歌曲，今年則以《The Outlaw Doctor 化外之醫》代表台灣於最佳亞洲內容、最佳編劇與各國佳作共同角逐。

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▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》在全球OTT大獎入圍2項大獎。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》在全球OTT大獎入圍2項大獎。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

公視節目部經理兼本影集監製於蓓華表示「《The Outlaw Doctor 化外之醫》選擇走進邊陲地帶，書寫那些不被主流注意的人與事，影像的力量不只是娛樂，更是社會的反思鏡，特別感謝所有主創，沒有你們的專注與堅持，這部劇無法如此真誠。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》在全球OTT大獎入圍2項大獎。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》在全球OTT大獎入圍2項大獎。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

製作人湯昇榮表示「移民工的題材是全球性的，用犯罪醫療來敘述這個議題並不容易，特別感謝公視的劇本孵育計畫的提攜，並且聯合中華電信、瀚草文創的共同投資，很開心這次與全球頂尖的作品一起競爭釜山內容大獎。這個故事從題材、類型到執行、行銷推廣都很艱難，我相信這是為台灣長遠創造力持續累積能量的一大步。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》在全球OTT大獎入圍2項大獎。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》在全球OTT大獎入圍2項大獎。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

導演廖士涵欣喜國際評審們對這個題材的肯定，表示「感謝每一位在這個案子中辛苦付出的夥伴們，我們繼續努力，繼續發光！」導演詹淳皓也分享「感謝這個故事所帶來的一切良善力量，繼續書寫這塊土地的故事。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》在全球OTT大獎入圍2項大獎。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》在全球OTT大獎入圍2項大獎。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

張世嫺、温郁芳入圍最佳編劇獎，張世嫺感謝一路上所有參與的每一個人，謝謝大家共同攜手努力。温郁芳更要特別感謝「一起最後成就劇本的夥伴們！」女主角張鈞甯說「這部片子的拍攝過程真的很艱難，能夠在國際上被看見，大家一起來關心生活中實際存在卻又容易被忽視的議題，真的很開心！希望每個人在片中，看到別人，也看見自己，能夠為這個社會帶來一些改變。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》在全球OTT大獎入圍2項大獎。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》在全球OTT大獎入圍2項大獎。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

正要趕搭飛機的楊一展分享「功勞是大家的，我們都只是個小螺絲釘！非常非常感恩、感謝能夠入圍！希望最後佳績！」夏騰宏則表示「《The Outlaw Doctor 化外之醫》是一部有重量的作品，可以參與其中飾演外事警察，是一件很榮譽的事！更要感謝觀眾們的喜歡與肯定，希望《The Outlaw Doctor 化外之醫》可以讓更多世界各地的觀眾看到！」

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