驚見女兒男友是個「她」！　王彩樺第一反應曝光

▲王彩樺助陣蘇震洋新歌MV。（圖／綵星娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Owen 蘇震洋推出首張EP《不晚》，新歌〈我該拿你怎麼辦〉MV邀請「台灣濱崎步」王彩樺跨刀演出，她飾演女主角的母親，到女兒家吃飯時，發現她的男友也是個「她」，霎時情緒起伏層層堆疊，演技收放自如。她表示一聽到這首歌就被濃濃情感打動：「好療癒、很感動，是實力派唱將！」而認識蘇震洋本人後，更感受到他的親切與溫暖，「夫妻還私訊我，下次到台中要請我吃好吃的素食，真的好有人情味。」

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▲▼王彩樺鼓勵蘇震洋繼續唱下去。（圖／綵星娛樂提供）

王彩樺也鼓勵蘇震洋：「這麼會唱，一定要一直唱下去，讓更多粉絲聽到這麼好聽的歌。」對於MV劇情談到的家庭議題，王彩樺也表示：「時代不同了，有愛就要勇敢追尋，大膽做自己，只要不傷害別人就好，人生的緣份真的很值得珍惜。」而蘇震洋則表示，自己雖然身邊也有許多同志好友、也自認接受度很高，但若同樣情境發生在自己家裡，一定會祝福，但也需要時間沉澱、理解，給自己和孩子多一些空間。」

MV拍攝當天，王彩樺還特地親切帶動氣氛，邀請蘇震洋一起比出「蛇形刁手」Pose，笑說：「你等了30年才出道，不要再『蛇』（慢吞吞）了，接下來要速速讓音樂作品一片一片『蛇出來喔～』。」蘇震洋也親自準備一瓶葡萄醋送給彩樺姐，他笑說：「除了CD之外，也想送點健康又有味道的東西，代表我的誠意和祝福。」

