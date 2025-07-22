GD展遭批像靈堂！　賈永婕680字坦承「我們並沒有最終的決定權」

記者張筱涵／綜合報導

G-DRAGON（權志龍）沉浸式主題展《G-Dragon Media Exhibition: Übermensch》7月17日於台北101五樓AMBI SPACE ONE開幕，吸引大批粉絲朝聖，也因此有許多聲浪，像是周邊首日就賣完、動線混亂和裝飾像靈堂等。台北101董事長賈永婕於22日發文說明，坦言「我們並沒有最終的決定權」，希望外界理解此次為台韓合作策展，其本質即為文化交流與彼此磨合。

▲G-Dragon Media Exhibition: Übermensch」沉浸式數位藝術展引發許多聲浪。（圖／記者蔡玟君攝）



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賈永婕強調，此次展覽由G-DRAGON所屬的Galaxy Corporation與韓國創意策劃公司MUT共同主辦，所有展覽設計與體驗流程皆為韓方原創規劃，台灣方面僅擔任溝通橋梁角色，並無實際決策權限。她表示：「我們真的有把觀眾的意見與在地觀點反映給主辦單位，但並無法左右最終安排。」同時她也回應部分指責自己「蹭聲量」的言論：「我真的就是很努力去爭取這場展覽來台北101舉辦的！」

賈永婕進一步提及，韓方團隊看中台北101的AMBI SPACE ONE場地，特別為台灣版本設計專屬影音內容，打造沉浸式投影與音效體驗，展場牆面、地板都融入GD想傳達的訊息。賈永婕表示：「雖然展場不像日本那麼大，但每個城市的展覽都有其獨特個性，我們希望粉絲能體會『只有台北才有的感動』。」

不過，仍有不少網友不買帳「建議你馬上訂機票去日本參觀一下就知道為什麼大家會生氣了」、「下次請不要爭取，謝謝」，也有人批評展覽現場燈光不當，甚至出現「逃生口燈照在GD臉上」的情況，質疑執行品質失控。然而，也有粉絲留言力挺賈永婕：「辛苦你了，謝謝你讓我們能在台灣看到GD的展覽」、「每場展覽都在測試彼此文化邊界能否對話，這次你們讓『不一樣』有了碰撞的舞台」。

面對爭議，賈永婕表示未來若再推展類似活動，會考慮設立「試營運」或「壓力測試」機制，以確保品質與粉絲體驗。