史上最親民老闆！阿Ken跳16蹲安撫客人　日本人氣甜甜圈來襲「正面吐心聲」

記者孟育民／台北報導

阿Ken出道20年首次投資開甜甜圈店「GooDonut」，地點就選在一級戰區台北車站，自3月開始試營運，每天人潮絡繹不絕，即便日本超人氣甜甜圈店來台，仍屹立不搖。阿Ken向《ETtoday星光雲》表示並沒有因爲勁敵感到壓力，持續做好本份，「其實賣甜甜圈的店家很多，可以讓更多顧客朋友有更多選擇，我們是開心的。」他也新研發出”好事花生”花生口味，希望大家都能好事發（花）生。

▲阿Ken投資的甜甜圈店成為現在最夯排隊名店 。（圖／翻攝自阿Ken IG）



阿Ken時常被捕捉到親自在店內服務客人，親切合影、簽名來者不拒，幸運的話，還能看見老闆現場的即興模仿，他甚至還跳16蹲給沒買到的客人看，一一向每位辛苦排隊的客人表達感謝，被稱史上最沒架子的「老闆藝人」。他透露，大部分沒有演藝工作情況下會盡量到店裡親自服務顧客朋友，「大家也都很辛苦排隊，也很想在現場親自謝謝這些朋友。」

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▲阿Ken先前才和陳冠希推出聯名。（圖／品牌提供）

如今甜甜圈店開幕4個月，每天排隊人潮依舊，即便颱風天仍不影響生意，對此他心中充滿感激，他說：「有很多來自於不同縣市、不同國家的朋友，台中、高雄、屏東、澎湖、金門、甚至是新加坡、馬來西亞、法國等等，大家都很可愛，不論他們是來看我（哈哈）還是來買GooDonut，都真的非常感謝大家的支持。」