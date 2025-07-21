Joeman激瘦32公斤「賣肉露腹肌」網全震驚！　自爆動念隆鼻：還在克服恐懼

記者孟育民／台北報導

甩肉32公斤的百萬YouTuber Joeman，花費5年時間，終於瘦到人生體態巔峰，從原本103公斤，瘦到一道閃電的71公斤，他在社群大方分享一系列生活照，並罕見賣肉，將背心撩起，露出結實腹肌，讓網友看了直呼：「好誘人」、「你是誰」、「整格逆生長」、「這不是我認識的你」、「變得更帥」。

▲Joeman瘦身有成，連肌肉都出來了。（圖／翻攝自Facebook／Joeman）

事實上，Joeman出席記者會時，坦言減肥就是靠少吃，「我現在BMI是23.5，因為其實運動量都跟以前差不多，一天大概吃2餐，但我會控制熱量，可能吃個大概1500到1800卡。」他還笑說，偶會會在影片中看到之前胖的照片，都會讓他感到吃驚，「我看別人剪館長的影片，突然看到是我，好像卡在時空裡的Joeman。」

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被問到之後有無考慮整形？他則大方說有醫美診所諮詢過，目前還在克服恐懼，「其實有考慮過，但就會害怕，因為鼻子或是眼睛比較不可逆，如果做雙眼皮、隆鼻的話，會怕可能還要2修3修，他們說隆鼻沒有一次到位，我還在做功課。」

▲Joeman有去諮詢醫美。（圖／記者周宸亘攝）

Joeman雖然現在狀態極好，但他仍有容貌焦慮，「我不希望復胖啦，我不是想要走很帥路線，我會有體重、體脂的焦慮，我媽一直要我不要再瘦了，他喜歡兒子胖胖的。」