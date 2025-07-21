鹿晗「突火速摘掉戒指」3秒畫面瘋傳！網當鍵盤柯南：有隱情

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸明星情侶檔鹿晗、關曉彤自從交往以來就備受矚目，但近來兩人分手傳聞滿天飛，從社群上的零互動、彼此生日無聲無息、即便同城也沒有公開合體等跡象來看，網友大多懷疑戀情已畫下句點。雖然雙方從未對此正面回應，但近日鹿晗在成都演唱會上的一個「小動作」，又意外掀起新一波熱議。

▲鹿晗的戀情一直是大眾關注焦點。（圖／翻攝自鹿晗微博）

鹿晗日前於成都舉行個人演唱會，當他演唱〈超級冠軍〉時，在舞台上突然將右手上的戒指取下，這個不到三秒的舉動，立即引發網友關注。雖然只是簡單的「摘戒指」，但在眼尖粉絲的放大鏡觀察下，這舉動被解讀為與關曉彤關係生變的信號，一度衝上熱搜話題榜。不過，也有不少聲音認為這只是舞台上的即時應變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鹿晗摘戒指的畫面引起討論。（圖／翻攝自微博）

有粉絲指出，鹿晗當時正進行高強度舞蹈，「可能是怕戒指鬆脫影響動作或造成危險」，更提到他最近瘦了不少，也可能是戒指變鬆，認為不必過度解讀。然而，仍有部分網友執意深挖其中端倪，提到右手食指戴戒指「象徵單身」，甚至翻出過去鹿晗所配戴的戒指照片，嘗試比對款式，指出這次的「摘戒指」行為一定有隱情。

點我看影片