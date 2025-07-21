何如芸父親冥誕「姊妹飛出國散心」　憶童年淚崩：我們很想你

記者王靖淳／綜合報導

女星何如芸的父親在去年3月因肺癌離世，今（21）日是父親的冥誕，她也透過社群發文分享心境，透露自己在這天帶著妹妹出國旅行，彼此在途中聊了不少兒時往事，還一度哽咽，為此她感性表示：「我們很想你。」

▲何如芸和妹妹一起出國。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

何如芸坦言，在父親生日的這一天，她不禁想像天上的天使們是否會和父親一起慶祝，唱生日快樂歌並吃蛋糕，這樣的想法讓她心頭感到溫暖，「今天是爸爸的生日，不知道天上的天使們，會不會也聚在一起唱生日快樂歌，吃蛋糕慶祝呢？」

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接著，何如芸和妹妹一起前往東京旅行的經歷，兩人一邊回憶著童年時光，儘管有些時刻讓她哽咽，但她與妹妹總會停下來，透過看窗外的風景來平復情緒，再繼續分享彼此的心情，「這幾天帶著妹妹來東京，一路上我們說起小時候的瑣事，有時開心，說到哽咽的時候，就停下來看看窗外再繼續說別的。」

▲何如芸會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

最後，何如芸在文末向在天上的父親掛保證，她和妹妹一直保持著深厚的感情，並且會一直珍惜父親留下的人生，「請不要擔心！我和妹妹一直都有相親相愛喔！而且會一直持續到我們生命的最後一天。我們一定會好好珍惜你給我們的人生」，同時也感性喊話對方：「我們很想你。」貼文曝光後，湧入大批網友寫下鼓勵留言「孝順的女兒」、「要好好並且珍惜每一天。」