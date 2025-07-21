單獨用餐20分鐘就被趕走！　名店惹議「燒到市政府出手」3行道歉

記者張筱涵／綜合報導

南韓一名旅遊YouTuber Younanhee日前造訪麗水某間知名醬蟹餐廳，吃到一半被店員嫌棄只有一位客人還吃這麼久，儘管她解釋自己有點兩人分且只進店20分鐘，對方仍態度不佳，最後氣到手抖付錢離開。對此，麗水市政府迅速做出處置，該店家也張貼道歉文。

▲YTR單獨去用餐不到20分鐘就被趕。（圖／翻攝自유난히 오늘YouTube）



麗水市議會議員李錫柱於17日在社群平台發文表示：「麗水市針對餐廳接待問題展開行政措施。針對近期本地餐廳接待顧客所引發的爭議，麗水市已向餐飲業主及從業人員發出正式通知，要求改善服務應對方式。」

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李錫柱指出：「在吸引觀光客和恢復地區經濟的過程中，餐廳的接待服務品質是極為重要的因素。」並補充，市府已要求各店避免大聲應對、限制一人用餐等可能引發不悅的行為，應充分說明食材與價格，保障用餐時間的自由，並推廣更溫和且有禮的待客文化。

整體事件起源於，Younanhee前往麗水這間知名餐廳用餐，即使她點了兩人份的餐點，仍在用餐不到20分鐘就被店主催促「快點吃完走人」，此舉引發公憤。該餐廳因曾登上人氣網紅「風子（풍자）」的YouTube頻道而聲名大噪，事件也因此更加引起關注。

風波擴大後，麗水市政府已親自前往該餐廳現場了解情況，並計畫實施相關的服務親切教育。李錫柱議員表示：「為了讓『值得再訪的麗水』這句話不只是一句口號，行政單位與議會將攜手努力，促成實際而具體的改善行動。」該店家也在店門口貼出道歉文「很抱歉引起爭議，未來我們會親切溫柔對待客人，對不起」。

▲麗水餐廳道歉。（圖／翻攝自韓網）



【麗水市官方立場】

【麗水市，針對餐廳親切接待展開行政措施】

針對近期地區餐廳接待顧客爭議，麗水市已向餐廳業者及從業人員發出正式通知，要求改善服務接待方式。

在吸引觀光客與恢復地方經濟方面，餐廳的應對與服務品質是非常重要的因素。市府希望以實際可行的行動方案，促使現場服務發生改變。

公告中的重點內容包括：

避免大聲應對與限制一人用餐等令人不快的行為

充分說明食材、料理價格等資訊

保障顧客自由用餐時間

推廣溫和且有禮的接待文化

我們將持續努力，讓「值得再訪的麗水」不只是口號，而是實實在在的改變。