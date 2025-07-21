「樂天三本柱」明星賽快閃當闆娘！1500份餐點全賣光　驚人業績曝光

記者孟育民／台北報導

樂天女孩韓籍人氣組合「三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢，在中華職棒明星賽期間化身老闆娘，於7月19、20日於台北大巨蛋推出限定快閃韓食攤位「好厝邊 HASUBEEN」，短短兩天熱賣超過1500份餐點、營業額突破兩百萬元，成為場內話題與銷售雙冠王。雖然攤位設於外野區，仍從開場起人潮不斷，第一天在第四局下即售罄，第二天則在六局下完售，連鄰近攤位老闆都笑喊：「真的好會賺，簡直外野傳奇！」

▲三本柱首擔任老闆娘，兩日營業額破兩百萬 。（圖／樂天桃猿提供）

主打商品「HASUBEEN 套餐組」包含韓式炸雞佐年糕、花枝丸、聯名設計餐具與隨機小卡，集美味與收藏價值於一身。限定兩日販售的三本柱聯名T-shirt更在每天開店一小時內即告售罄。首次開店的三人也留下難忘回憶，廉世彬感性分享：「跟洙漢、智媛歐膩一起做HASUBEEN的時候，一起度過了辛苦又愉快的時間，感覺變得更親近了！」

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快閃店成為明星賽場外另一亮點，也吸引不少啦啦隊好友現身力挺，包含樂天女孩崔荷潾、Mika、籃籃、若潼、Kaho、芷軒，以及富邦團長Travis、小龍女金娜妍等。河智媛更在排隊隊伍前與猿氣上演「公主抱反擊戰」，瞬間將猿氣抱起還轉了兩圈，驚人「女友力」讓粉絲笑翻，封為經典名場面「抬智猿」，河智媛抬猿氣。

▲快閃店吸引不少人 。（圖／樂天桃猿提供）

三人各司其職，廉世彬擔任「秩序小隊長」維持現場動線，她笑說：「因為大家的遵守，所以才能安全愉快地收尾！」河智媛作為店長，機動支援各區、還貼心與粉絲合照；禹洙漢則負責出餐與接待，親切又俐落，讓粉絲感動直呼：「買到的不只是餐點，是滿滿誠意！」