李珠珢爆熱戀「早被拍到交往跡象」！　大5歲韓職選手資歷起底

記者張筱涵／綜合報導

以「三振出局舞」紅遍韓台的啦啦隊女神李珠珢，21日因和大5歲韓職棒球隊「Kiwoom Heroes」外野手朴洙鍾的親密人生四格照，爆出熱戀消息。韓媒更指出女方之前被拍到的照片中，手機桌面疑似是男方童年照，對此雙方仍未做出回應。

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▲韓媒指出李珠珢手機桌布是朴洙鍾。（圖／翻攝自韓網）



據韓媒《韓國經濟》和《topstarnews》報導，李珠珢和朴洙鍾的人生四格照曝光後，引起熱烈討論，而現在又被翻出女方有次在活動結束後，與粉絲交流互動期間被拍到的手機桌面是男方小時候的照片。不過截至目前為止，雙方皆未對外發表任何立場。

李珠珢過去因在KIA虎隊啦啦隊期間，表演洗腦的「三振出局舞」，一舉在全韓爆紅，更憑藉這支應援舞攻佔全球SNS，創下破億觀看次數，並引起眾多藝人模仿。今年她除了效力中華職棒球隊富邦悍將的啦啦隊「Fubon Angels」，4月更宣布加入韓職LG雙子啦啦隊，積極展開跨國雙棲應援生涯。

▲李珠珢在台擁有高人氣，日前更推出首本寫真。（圖／尖端出版提供）



至於男主角朴洙鍾，出身於忠南高中與慶星大學，自業餘時期起便展現多元潛力，從三壘手、游擊手一路轉型至外野手。雖然在大學畢業時未被選秀球隊青睞，仍於2022年以育成選手身份加入韓職球隊「Kiwoom英雄」。首年在二軍表現穩定，累積63場出賽、打擊率0.278。

朴洙鍾2023年成功轉為正式球員，並穿上前明星選手徐建昌所留下的14號球衣，展現立志創造奇蹟的決心，多次在一軍出賽，並於當年9月締造職業生涯首次安打與打點，隨後數場比賽接連貢獻三壘打、猛打賞等佳績。雖然當季總打席數不多，但他的積極表現獲得教練團肯定，被視為2024年重要戰力之一。

進入2024年，朴洙鍾與球隊簽下一紙韓幣4000萬元（約台幣100萬元）合約，雖然在熱身賽表現平平，季初一度未進入開季名單，但很快就因球隊需要被拉上，季初幾場比賽他以中堅手先發出場，多次敲出安打、貢獻打點，並以速度與守備展現實力。然而不久後因腿部不適被降至二軍，經休養後重返一軍。儘管部分比賽打擊失常、防守失誤受批評，但也數次以跑壘與關鍵安打為球隊挹注戰力。他在當年6月4日終於擊出生涯首轟，為自己留下重要里程碑。

2025年球季，朴洙鍾雖參加春訓，但因外籍外野手增加，一度在角色上受限，有球迷認為他應考慮儘早服兵役。然而朴洙鍾持續爭取機會，並於6月擊出首支全壘打，再次證明自身價值，未來發展仍備受期待。

▲朴洙鍾。（圖／翻攝自Instagram／su._.bell）