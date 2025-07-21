李珠珢爆熱戀大5歲韓選手！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

記者張筱涵／綜合報導

韓網近日瘋傳李珠珢（이주은）和韓職「Kiwoom英雄隊」的外野手朴洙鍾（박수종）甜蜜合照，這也讓眾人開始討論起他們是否正在交往，目前雙方尚未對此做出回應。

▲李珠珢爆熱戀大5歲選手朴洙鍾。（圖／翻攝自Instagram）



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曝光的照片中，李珠珢從後方環抱朴洙鍾，更俏皮擺出比愛心的親密姿勢，散發出情侶間的甜蜜氛圍，儘管照片在網路上迅速擴散，但雙方目前尚未針對戀情傳聞做出正式回應。值得一提的是，李珠珢近年在台韓擁有極高人氣，戀情消息引起熱烈討論。

▲李珠珢環抱朴洙鍾人生四格瘋傳韓網。（圖／翻攝自Instagram）



李珠珢曾在2023年擔任KIA虎隊啦啦隊成員，因為以「三振出局舞」一舞爆紅，當時她在觀眾席補妝時只要音樂響起就立刻站起來熱舞的畫面風靡全場，影片更在全球社群媒體創下破億次觀看，不少明星也爭相模仿，甚至登上外媒報導，掀起一陣旋風。目前她是富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」和LG雙子隊啦啦隊活動並行中。

至於傳出緋聞的朴洙鍾，則是1999年出生，2022年以培訓選手身份進入Kiwoom英雄隊，與出生於2004年的李珠珢相差5歲。