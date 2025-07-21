ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

董璇再婚伴娘是「離過婚」好友！
2025七夕禮物清單公開！
Haha烤肉店停業：對不起鍾國哥
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 謝盈萱 川奈桃果 Haha 金鐘國 鄭乃馨 何妤玟 董璇

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

記者張筱涵／綜合報導

韓網近日瘋傳李珠珢（이주은）和韓職「Kiwoom英雄隊」的外野手朴洙鍾（박수종）甜蜜合照，這也讓眾人開始討論起他們是否正在交往，目前雙方尚未對此做出回應。

▲▼李珠珢,朴洙鍾。（圖／翻攝自Instagram）

▲李珠珢爆熱戀大5歲選手朴洙鍾。（圖／翻攝自Instagram）

[廣告]請繼續往下閱讀...

曝光的照片中，李珠珢從後方環抱朴洙鍾，更俏皮擺出比愛心的親密姿勢，散發出情侶間的甜蜜氛圍，儘管照片在網路上迅速擴散，但雙方目前尚未針對戀情傳聞做出正式回應。值得一提的是，李珠珢近年在台韓擁有極高人氣，戀情消息引起熱烈討論。

▲▼李珠珢,朴洙鍾。（圖／翻攝自Instagram）

▲李珠珢環抱朴洙鍾人生四格瘋傳韓網。（圖／翻攝自Instagram）

李珠珢曾在2023年擔任KIA虎隊啦啦隊成員，因為以「三振出局舞」一舞爆紅，當時她在觀眾席補妝時只要音樂響起就立刻站起來熱舞的畫面風靡全場，影片更在全球社群媒體創下破億次觀看，不少明星也爭相模仿，甚至登上外媒報導，掀起一陣旋風。目前她是富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」和LG雙子隊啦啦隊活動並行中。

至於傳出緋聞的朴洙鍾，則是1999年出生，2022年以培訓選手身份進入Kiwoom英雄隊，與出生於2004年的李珠珢相差5歲。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李珠珢朴洙鍾

推薦閱讀

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！一舉動超親民…他忘不了：沒架子

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！一舉動超親民…他忘不了：沒架子

22小時前

正妹物理老師進軍AV界「被學生認出」 母氣炸斷絕關係：滾出去！

正妹物理老師進軍AV界「被學生認出」 母氣炸斷絕關係：滾出去！

11小時前

李珠珢爆熱戀大5歲韓選手！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲韓選手！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

2小時前

何妤玟遭索賠600萬！　「妹妹菸蒂燒掉租房」拒背鍋…身心出狀況

何妤玟遭索賠600萬！　「妹妹菸蒂燒掉租房」拒背鍋…身心出狀況

5小時前

紐約捕獲野生「台灣大咖影后」！合照來者不拒　粉絲讚：怎麼能不愛

紐約捕獲野生「台灣大咖影后」！合照來者不拒　粉絲讚：怎麼能不愛

16小時前

Haha兩間烤肉店賠錢宣告停業！　愧疚吐心聲「對不起合夥人鍾國哥」

Haha兩間烤肉店賠錢宣告停業！　愧疚吐心聲「對不起合夥人鍾國哥」

16小時前

演唱會開一半！女星突強拉觀眾讓位　「緊擁千萬男友爆哭」

演唱會開一半！女星突強拉觀眾讓位　「緊擁千萬男友爆哭」

7/20 11:42

男友激戰到一半「突停機」！藉口太傻眼 何妤玟：年輕人都不會欸

男友激戰到一半「突停機」！藉口太傻眼 何妤玟：年輕人都不會欸

23小時前

獨家／李珠珢宣布推出首本寫真！　生日前夕不藏了「絕美照片搶先曝」

獨家／李珠珢宣布推出首本寫真！　生日前夕不藏了「絕美照片搶先曝」

18小時前

快訊／鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　網紅瑋哥直接踢館要接收簡簡

快訊／鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　網紅瑋哥直接踢館要接收簡簡

7/19 16:26

F4合體關鍵是大S！周渝民「熙媛走了」…朱孝天曝對話內幕網鼻酸

F4合體關鍵是大S！周渝民「熙媛走了」…朱孝天曝對話內幕網鼻酸

1小時前

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

7/19 20:30

熱門影音

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明
演唱會開一半！　鄭乃馨突光腳衝下台「緊擁千萬男友Bright爆哭」

演唱會開一半！　鄭乃馨突光腳衝下台「緊擁千萬男友Bright爆哭」
被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD
本尊就在眼前！ 阿伯：她好像李多慧 ＃星光雲REELS

本尊就在眼前！ 阿伯：她好像李多慧 ＃星光雲REELS
許光漢去看LE SSERAFIM　重現〈UNFORGIVEN〉手勢

許光漢去看LE SSERAFIM　重現〈UNFORGIVEN〉手勢
蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉
IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛

IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛
LE SSERAFIM台北開唱　FEARNOT應援超大聲

LE SSERAFIM台北開唱　FEARNOT應援超大聲
李多慧台東熱氣球

李多慧台東熱氣球
鄭乃馨演唱會走下台　當眾抱著男友Bright大哭

鄭乃馨演唱會走下台　當眾抱著男友Bright大哭
〈FLY OUT〉前奏一響... 大淵突然喊：後面有車！

〈FLY OUT〉前奏一響... 大淵突然喊：後面有車！
蔡依林「絕不妥協」暴雨仍敬業開唱！ #星光雲REELS

蔡依林「絕不妥協」暴雨仍敬業開唱！ #星光雲REELS
蔡康永逼問阿信：有談戀愛嗎？　他逃跑「《康熙》25年後依然可怕」

蔡康永逼問阿信：有談戀愛嗎？　他逃跑「《康熙》25年後依然可怕」

Coldplay誤喊粉絲米奇…飆髒話：Gun！　突道歉「我們讓飯店房價變貴了XD」

Coldplay誤喊粉絲米奇…飆髒話：Gun！　突道歉「我們讓飯店房價變貴了XD」

趙小僑「3歲愛女還在包尿布」被指教　劉亮佐：她該怎麼樣我們心裡有數

趙小僑「3歲愛女還在包尿布」被指教　劉亮佐：她該怎麼樣我們心裡有數

頑童隔7年重返小巨蛋：後面有車！　唱到「Ozi只勾二嫂」全場嗨翻

頑童隔7年重返小巨蛋：後面有車！　唱到「Ozi只勾二嫂」全場嗨翻

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

李千娜曝21歲女兒登選秀節目！　「母女臉長超像」網起底瘋猜

李千娜曝21歲女兒登選秀節目！　「母女臉長超像」網起底瘋猜

朱孝天認F4關係：不怎麼樣　曝合體關鍵「被阿信打動」

朱孝天認F4關係：不怎麼樣　曝合體關鍵「被阿信打動」

李進良自嘲「上次記者這麼多是離婚」　衰捲「非法電波事件」謝胡瓜力挺

李進良自嘲「上次記者這麼多是離婚」　衰捲「非法電波事件」謝胡瓜力挺

朴寶劍《苦盡柑來》演太好　IU怕配不上：很嫉妒他的演技！

朴寶劍《苦盡柑來》演太好　IU怕配不上：很嫉妒他的演技！

楊麗花獲超狂殊榮...全場感動　「歌仔戲只要有觀眾，永遠不會老」

楊麗花獲超狂殊榮...全場感動　「歌仔戲只要有觀眾，永遠不會老」

蔡依林開唱喊：我們中國南昌最熱情！　陸粉嗨了..信表態「一直都支持統一」

蔡依林開唱喊：我們中國南昌最熱情！　陸粉嗨了..信表態「一直都支持統一」

池昌旭一出場就自己搬椅子　主持人麥故障...立刻暖救援

池昌旭一出場就自己搬椅子　主持人麥故障...立刻暖救援

看更多

羅志祥為愛徒薛恩站台 被拱跳〈Whiplash〉！

即時新聞

剛剛
剛剛
22分鐘前0

現場見證戴立綱報氣象！賴雅妍看傻：你有在換氣嗎？

38分鐘前0

「樂天三本柱」明星賽快閃當闆娘！1500份餐點全賣光　驚人業績曝光

46分鐘前412

李珠珢爆熱戀「早被拍到交往跡象」！　大5歲韓職選手資歷起底

57分鐘前0

劉宇寧開唱飆36首歌！台下歌迷大叫被嫌吵…他直播霸氣挺：想喊就喊

1小時前53

F4合體關鍵是大S！周渝民「熙媛走了」…朱孝天曝對話內幕網鼻酸

2小時前2028

李珠珢爆熱戀大5歲韓選手！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

2小時前918

鍾鎮濤合照黃明志疑遭出征！　突發切割聲明：若早知他立場絕不會接觸

2小時前3

陸綜《一飯封神》遭疑抄襲《黑白大廚》！賽制100%像…謝霆鋒評審惹議

4小時前20

7月21日星座運勢／天蠍桃花財運雙雙報到　射手靠幽默打動對方

4小時前22

「三級片一哥」曹查理驚傳半身麻痺！住院8天救命…賠千萬現況曝

讀者迴響

熱門新聞

  1. 機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！
    22小時前5417
  2. 正妹物理老師進軍AV界
    11小時前5027
  3. 李珠珢爆熱戀大5歲韓選手！親暱照瘋傳
    2小時前4028
  4. 何妤玟遭索賠600萬！「妹妹菸蒂燒掉租房」拒背鍋
    5小時前4456
  5. 紐約捕獲野生「台灣大咖影后」
    16小時前143
  6. Haha兩間烤肉店賠錢宣告停業
    16小時前82
  7. 歌唱一半！女星突光腳下台擁千萬男友爆哭
    7/20 11:4242
  8. 男友激戰到一半「突停機」！
    23小時前3624
  9. 李珠珢宣布推出首本寫真！
    18小時前2214
  10. 鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　
    7/19 16:266055
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合