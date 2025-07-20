2天菜男信義區快閃「竟是偶像韓星」　見7年粉絲守候：差點哭出來

記者吳睿慈／台北報導

南韓歌手R1AN、JIAHN特地來台舉辦街頭快閃演出《Tonight, Maybe》，2人19日在ATT 4 FUN 一樓戶外廣場舉行，首度獻出台灣的街頭表演，歌手閻奕格更驚喜現身，R1AN驚喜表示：「有種看到藝人的感覺，好緊張，好險沒有忘詞。」兩人20日接受媒體聯訪，他們分別隔了7、8年許久再與歌迷見面，JIAHN直呼「差點哭出來的感覺」。

▲R1AN、JIAHN在19日於信義區舉辦快閃活動。（圖／FU Entertainment提供）



R1AN、JIAHN在20日接受台灣媒體聯訪，兩人都直呼時間太短很可惜，「1個多小時的表演，卻快得讓我覺得好像只有過了1分鐘，覺得很可惜，如果今晚有機會，今晚也想要快閃。」他們與歌迷難得近距離見面，JIAHN透露：「我是隔了7年再來，粉絲一直透過私訊問我『何時再來台灣』，昨天真的見到那些台灣粉絲，我都還記得他們的長相，唱著歌一個一個跟他們對視，差點哭出來。」

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▲R1AN看到粉絲帶著小卡現身很感動。（圖／FU Entertainment提供）

R1AN更看到有粉絲拿著8年前的小卡、手幅等，他笑喊：「上面是我8年前做出愛心的姿勢，雖然我是有做一樣的姿勢給那位粉絲，但看到有點害羞，那時候的我比較可愛，現在比較陽剛。」台灣這幾天下雨，神奇的是，JIAHN有「天氣妖精」封號，本來快閃活動前有下雨，但他下車沒多久後，與馬上就停了，R1AN笑喊：「如果台灣需要晴天的時候就做JIAHN哥哥，如果需要雨，就請JIAHN哥回韓國一下下。」

▲JIAHN看到等了他將近7年的粉絲有到場差點哭出來。（圖／FU Entertainment提供）



快閃活動邀請到閻奕格來一起合唱〈愛上現在的我〉，JIAHN表示：「我把歌曲聽了數10次、數百次，努力練習發音，因為是我們平時不使用的陌生發音，對於舌頭、嘴唇的運用不太自然，有一直問代表發音。」他認為注音「ㄩ」字最難發音，而R1AN挑戰中文饒舌，他也表示「洗澡的時候練習、吃飯也練習，我覺得把別的國家語言發音唸清楚是禮貌。」

隔了許久與粉絲見面，R1AN感性說：「我們昨天也有跟粉絲說會再見面，一定會守約，盡量會盡快回來這裡實現諾言。」JIAHN接著說：「我一直努力在音樂、歌手之路就是因為粉絲的應援，這段時間很久沒有來台灣，我對粉絲很抱歉，昨天見到粉絲真的很幸福，我會更努力活動，經常來台灣，通過這次機會接觸到中文歌曲，希望未來我也可以推出中文單曲，衝進音源排行榜。」