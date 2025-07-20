蹦闆開出司機超優待遇「應徵3條件曝」！　送股份讓他當店長：都身邊人

記者孟育民／台北報導

YouTuber蹦闆從事精品代購業，副業包括花店、蚵仔煎店、飲料店、酸菜魚店、酒商、酒店、建築業等等，還跨領域轉戰當創作者，白手起家財力驚人。蹦闆日前拍片被問為何一直在徵司機，他則表示歷任用過的司機約5人，目前身邊剩下2人，而原本有2位司機甚至現在在幫他顧生意，如今他開給司機的福利、薪水也曝光了！

▲蹦闆分享自己的司機待遇。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

蹦闆透露目前身邊有2位司機，互相輪班，談起歷任司機，其中一位現在在顧他的鐘錶店，另一位則變成他酸菜魚的店長，「剛好那時候我酸菜魚要開門，我都會給我自己身邊人，我也覺得他品性不錯，剛好他以前又是餐飲業的，而且我還分他股份。」

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不過，蹦闆說曾經也有司機因為騙他錢被開除，「因為他德州打的很好，他就跟我說要去德州打撲克，說我可以投資他嗎？保證會贏錢回來，結果沒有贏錢就算了，還從柬埔寨打電話來說『叫我救他』，輾轉得知他沒有去打德州撲克，他跑去打百家樂。」

▲蹦闆曾被司機騙錢。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

蹦闆開出的司機條件，就是要開順眼、年紀不能比他大、不能剛開車。詢問他開給司機的薪資福利，他向《ETtoday星光雲》透露，「底薪55000+獎金，保障14個月薪資，勞健保公司全出！」蹦闆表示目前2個已經很夠用，上班時間雖然都是配合他的作息，但如果遇到他出國工作，司機甚至完全無事做，也不會過度要求，算是相當開明的老闆。