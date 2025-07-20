林芯儀再勇奪健美冠軍！　激動爆哭發抖：差點不能呼吸

▲林芯儀再度摘冠。（圖／旺多福多媒體工作室提供）

記者翁子涵／台北報導

林芯儀繼4月份於IFBB獲得區域賽冠軍後，7月19日再度挑戰全球健美界矚目的年度盛會2025 IFBB PRO SHOW國際健美職業賽事，一路闖關晉級榮獲IFBB women's fit model公開區域賽冠軍、公開組C組冠軍，勇闖四個量級較勁的職業卡總決賽，面對各國強手脫穎而出，最終拿下全場總冠軍順利取得職業卡，成為演藝娛樂圈第一人pro，林芯儀開心之餘難忍激動情緒：「手腳發抖，差點不能呼吸！」

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▲林芯儀每日狂操近4小時，嚴格飲控。（圖／旺多福多媒體工作室提供）



於高雄登場的「2025 IFBB PRO SHOW台灣職業大賽」，來自19個國家、超過600位頂尖選手齊聚競技，而2025年起首度新增設的women's fit model的職業卡，更是目前最高人氣的賽事，林芯儀咬緊牙關面對來自世界各地百位強勁對手，爲此特別加強訓練，每日狂操近4小時，嚴格飲控，在高壓的鍛鍊下，體脂肪也創下個人新低記錄11 %，以最佳狀態與體態備戰，終於如願以償獲得總冠軍榮獲職業卡。

在頒發總冠軍職業卡pro的當下，林芯儀也大方再度演唱爲動畫電影演唱的主題曲《Let it go放開手》，林芯儀開心表示：「真的很感謝評審，接觸健身這件事，讓我感到非常開心與榮幸。」更笑說：「因備賽期間嚴格飲控，也有時候會ㄎㄧㄤ掉，也歡迎推薦我高雄美食！」賽後林芯儀已經列好賽後放縱菜單，最想大口吃披薩與珍珠奶茶來慰勞自己。