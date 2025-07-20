台大咖男演員「當眾摔劇本」逼導演改戲！放話：不然不拍　全場傻眼

記者潘慧中／綜合報導

演藝圈不乏大牌藝人，張雁名最近上節目時坦言，剛出道演男二時就曾遇過很有排場的男主角，「他拍了滿多作品，有知名度…每次拍戲都是最後一個下來，還有助理撐傘，旁邊很多要拱他下來他才願意下來拍戲…大家私底下都非常非常不喜歡這個人。」

▲▼張雁名分享拍戲經驗。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



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不只這樣，該男星若不滿劇本，會當眾要求導演修改，甚至放話：「不然就不要拍。」導演只能配合修改。張雁名還目睹過對方摔劇本，「我們現場看到都覺得滿傻眼的。」

▲張雁名看到該男星當眾摔劇本傻眼。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



不過，張雁名透露該男星最後有吃到苦頭。由於該劇是邊拍邊播，觀眾反應會直接影響劇本走向，「因為他的情緒有影響到現場演出，表演越走越歪，觀眾開始在網路上留言。」結果劇情逐漸修改，該男星飾演的男一被寫成與女主角漸行漸遠，甚至變成反派，他則意外與女主角配對，「有點算因禍得福？」

▲張雁名透露該男星最後的戲份有吃到苦頭。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



在那部戲中，張雁名坦言因為當時沒有名氣，「曾經早上10點梳化，到下午5點沒有光拍了，就請我回去，因為先趕拍他（該男星）。」就連燈光不合，該男星都會親自走上前調整，害燈光師超尷尬；冬天補妝時，該男星甚至會嫌化妝師手太冰。