專訪／李銘順露屁免報備…范文芳反應超淡定　于子育獻最大尺度！

記者黃庠棻／專訪

CATCHPLAY原創台劇《親密之海》以大膽尺度的情慾戲碼，深刻探討現代人複雜的情感關係與愛慾糾葛，在18日正式開播。該劇集結李銘順、于子育、吳慷仁、李至正等實力派演員，共同詮釋劇中跨世代、多重情感交織的精彩故事。近日，李銘順、于子育接受了《ETtoday星光雲》專訪，大方分享各自對角色的解讀與真實態度。

▲《親密之海》李銘順、于子育接受專訪。（圖／CATCHPLAY+提供）

《親密之海》內容就像片名所說，有許多親密戲碼，李銘順被問到接下這個作品的契機，他先是開玩笑誇獎對手演員「因為對象是子育姐才決定接演」，隨後改為正經態度，坦言「其實我掙扎很久，思考很久」，因為這部戲有很大的突破，尤其是有不少袒胸露背的畫面。

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▲李銘順分享接演《親密之海》的契機。（圖／CATCHPLAY+提供）

談到情慾戲，李銘順表示「其實親密互動只是輔助」，在表演上最有難度的是「如何呈現現代人的愛情」，他認為「《親密之海》很前衛，探討議題很多、面向很多，還有一點教育的意味」，強調這部作品讓他感受到「愛要適可而止」，強調「這部戲尺裸裸表現愛情的價值觀，有教育性質」，因此演技上的細緻度是他認為最難的地方。

▲李銘順分享接演《親密之海》的契機。（圖／CATCHPLAY+提供）

而于子育接演《親密之海》前，其實也掙扎很久，但回顧自己過去的作品，坦言「情感沈重的戲，我接很少，第一次這樣的女性角色，對我來說是一種轉變」，後來得知對手演員是李銘順，便欣然接下挑戰，坦言這部作品「真實呈現現代人對愛的看法，很大膽又貼切」。

▲于子育分享接演《親密之海》的契機。（圖／CATCHPLAY+提供）



而《親密之海》在18日首播，前兩集就有不少床戲，甚至可以看出飾演李銘順助理的吳慷仁在片中對於老闆「李憲宏」有特殊情感，李銘順認為角色李憲宏肯定知道阿榮（吳慷仁飾）愛慕著自己，但他是個很會周旋於感情的渣男，認為對方對自己有利，在工作上能夠給予幫助，因此選擇不說破這份愛。

▲李銘順談及吳慷仁的角色。（圖／CATCHPLAY+提供）

不過，李銘順也為自己的角色「李憲宏」開脫，雖然是個不折不扣的渣男，但對每一段愛情都是真心的，除了這個優點之外，他也忍不住皺眉開嗆角色「他就是很壞」，而私底下與老婆范文芳愛情長跑多年，如何呈現渣男角色，他笑說「我在社會上見過很多人，綜合各種各樣的渣男，出社會這麼久了，絕對有足夠的判斷來呈現」。

▲李銘順在《親密之海》是個渣男。（圖／CATCHPLAY+提供）

由於本次李銘順在《親密之海》前兩集就有背部全裸的畫面，屁股蛋直接呈現在螢幕上，被問及拍攝裸露、親密戲之前，需不需要向老婆范文芳報備，他表示「都不用報備」，很慶幸太太是同行，妻子完全不會過度干涉，更了解現場一定有安全措施，范文芳甚至會跟友人淡定調侃「他都露過了，他很喜歡露屁股的」。

▲李銘順拍親密戲不需要跟老婆報備。（圖／CATCHPLAY+提供）

于子育則是在《親密之海》中獻上出道近30年以來最大尺度，她坦言本來很擔心媽媽的反應，因為之前演出《她和她的她》中師母角色時，曾被觀眾抨擊，當時媽媽心疼她受委屈，還在電話另一頭啜泣，這次拍攝親密戲之前先跟媽媽報備，沒想到母親意外冷靜，比想像中開放，也相信她對於作品的選擇。

▲于子育在《親密之海》中獻上出道近30年以來最大尺度。（圖／CATCHPLAY+提供）

對於拍攝完《親密之海》後，是否重新回顧自己對愛情的態度，李銘順難得收起愛開玩笑個性，感性說道「每個人心中都有自己要的愛情，愛情沒有對錯，是自己的選擇，不要做違背良心的事就可以了」，但他也提出「現在的愛情有點太脆弱、太快速」建議大眾要慎重對待感情，彼此不要想去改變另一位。

▲《親密之海》李銘順、于子育接受專訪。（圖／CATCHPLAY+提供）