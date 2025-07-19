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劉品言驚喜客串連晨翔新戲　「做作嘲諷孫淑媚」鍾欣凌、丁寧怒了

記者黃庠棻／台北報導

公視台語台與華視聯手打造的《拜六禮拜》，親切幽默的敘事節奏，自開播來成為許多觀眾每周療癒身心的精神糧食，在戲裡與連晨翔配對的孫淑媚，最新一集預告中因參加高中話劇社聚會被劉品言火力全開嘲諷，讓鍾欣凌與丁寧看不下去一起嗆聲。

▲《拜六禮拜》丁寧、孫淑媚的感情都有新進展。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《拜六禮拜》播出後受到觀眾喜愛。（圖／公視台語台、華視提供）

孫淑媚曾與劉品言在《舊金山美容院》合作，雖然對戲的場次不多，但很欣賞她性格直率，表演能量也很大，誇讚她是很可愛的女生。鍾欣凌指出劉品言演技到位，從頭到尾就是像一隻展翅的孔雀，不斷針對孫淑媚，才促使吵架的三姊妹聯手反擊「雖然有三個臭皮匠要勝過一個諸葛亮，但是她是不同level的高高在上，我們真的很自卑才會同仇敵愾去對抗。」

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▲《拜六禮拜》播出後收視亮眼。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《拜六禮拜》播出後受到觀眾喜愛。（圖／公視台語台、華視提供）

丁寧笑稱「我跟劉品言算熟，嗆起來很順暢，她把做作的女同學演得太像了，還滿想衝過去揍她的」7月初劉品言擔任台北電影節主持人，表現可圈可點卻有部分網友批評她穿著裸露，也讓飾演連晨翔姑姑的丁寧，在社群平台臉書貼文中火力全開反擊酸民。

▲《拜六禮拜》播出後收視亮眼。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《拜六禮拜》播出後受到觀眾喜愛。（圖／公視台語台、華視提供）

力挺劉品言的丁嚀怒嗆「Excuse me，關你們什麼事啊？！她是嫁到你們家了嗎？你們知道孕婦有多脆弱嗎？醫生在產檢的時候只要皺起眉頭，孕婦可能就哭了，她怕寶寶會怎樣；孕婦還特別會累，因為肚子的重量越來越壓迫身體，能夠好好站著走路就了不起了，更別說主持。」護「姪媳」心切的發言也吸引何如芸按讚留言「整篇就是妳會說的話，很棒！」

▲《拜六禮拜》播出後收視亮眼。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《拜六禮拜》播出後受到觀眾喜愛。（圖／公視台語台、華視提供）

霸氣守護「姪子」摯愛的丁寧，在戲裡與劉書宏意外接吻，對方忍不住到酒吧找她告白，她卻嚇得騎到腳踏車逃跑，直接把告白戲演成動作戲。

劉書宏認為喜歡一個人，就要去大膽的表達，所以很喜歡這場確認關係的戲「以現代人來講，有時候想要hold住行情、愛面子不太有可能這麼直白的表白，現場她跑我追，還有她騎腳踏車，我在後面手刀追車，拍完大家看了那些畫面跟橋段都覺得還滿好笑的。」

▲《拜六禮拜》播出後收視亮眼。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《拜六禮拜》播出後受到觀眾喜愛。（圖／公視台語台、華視提供）

《拜六禮拜》不只演員們感情深厚，也讓金鐘影后鍾欣凌演技再升級。劇中孫淑媚請鍾欣凌作陪買羊肉爐到丁寧家，想與丁寧解開因姊弟戀產生的矛盾，卻演變成三人互揭瘡疤的無差別攻擊場面。

丁寧與孫淑媚罵鍾欣凌「也是當人家的小三！」時她愣了一下，然後看到碗裡頭還有一個豆腐就拿起來吃，夾起來發現這豆腐有點大塊，但還是默默吃完再離開。

▲《拜六禮拜》王品澔、葛丞激親熱戲飆收視！（圖／華視、公視提供）

▲《拜六禮拜》播出後受到觀眾喜愛。（圖／公視台語台、華視提供）

由於導演杜政哲喜歡這種不完美的生活餘韻，啟發了鍾欣凌演戲不要怕停頓的想法「以前可能因為演舞台劇或是主持的習慣，下意識覺得不能讓舞台上空0.1秒，因為舞台上一秒可能對觀眾就像20秒，可是在這部戲裡，我變得比較勇敢、比較敢留白一點點！」

入戲很深的孫淑媚感受到演完當下，在場每一個人都有點無法抽離情緒。丁寧認為這場戲最難拍的，不只要吵架，而且情緒還要不斷疊上去，台詞要講得快狠準，過程拍了很多遍，拍到整個聲音都啞了，才找到漂亮的節奏感。

▲《拜六禮拜》丁寧、孫淑媚的感情都有新進展。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《拜六禮拜》播出後受到觀眾喜愛。（圖／公視台語台、華視提供）

同樣嘗試「動作片」的王品澔與葛丞，在家裡偷嚐禁果卻被飾演爸爸的周詠軒撞破，護子心切的周詠軒不停叫錯葛丞，並質疑他是否真心，反遭前妻鍾欣凌怒嗆偷吃的人沒資格談論。

王品澔記得當下的台詞都是周詠軒與鍾欣凌即興發揮，在一旁忍笑忍到肚子痛！葛丞得知要詮釋這場戲的時候很緊張，事前特別與王品澔及表演老師一起排練過這場戲，當時的感觸就已經很深刻。但拍攝那天見到保養得很好的周詠軒，他所詮釋的爸爸狀態比自己想像中更加鬆弛與不經意的歧視，幫助他切身感受到無助與悲憤。

▲《拜六禮拜》播出後收視亮眼。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《拜六禮拜》播出後受到觀眾喜愛。（圖／公視台語台、華視提供）

葛丞更透露劇本裡原本其實沒有周詠軒反覆叫錯名字的情節，是因為事前走戲時周詠軒一次意外的叫錯，讓鍾欣凌即興接台詞，既強調了角色曉健爸爸對於兒子伴侶文樂的不在乎，也為這場戲的增添趣味。事後鍾欣凌姐還大讚葛丞是個「眼睛會說故事」的演員，幫他的表演路上打了一劑強心針。

▲《拜六禮拜》王品澔、葛丞激親熱戲飆收視！（圖／華視、公視提供）

▲《拜六禮拜》播出後受到觀眾喜愛。（圖／公視台語台、華視提供）

《拜六禮拜》為公視台語台與華視聯合出品，由擅長刻畫親情、友情的金鐘編劇杜政哲擔任導演，集結鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞等實力派演員攜手演出。本劇幽默探討小鎮上的中年女性所面臨情感與工作的掙扎，並如何從中掙脫他人眼光邁向自在的人生，故事帶有魔幻寫實引人入勝。《拜六禮拜》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

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